Малиновская Ангелина, редактор ленты
Надеюсь, не больше: Венс верит в окончание войны в Украине в течение 6 месяцев

Джей Ді Венс
Фото: Getty Images

Война РФ против Украины может закончиться в течение ближайших шести месяцев, заявил вице-президент США Джей Ди Венс.

Венс о сроках окончания войны в Украине

В интервью каналу NBC вице-президент США выразил надежду, что войну в Украине удастся закончить в течение шести месяцев.

– Сейчас у нас есть президент, который участвует в энергичной дипломатии, чтобы попытаться остановить убийства. Я думаю, что американский народ должен гордиться этим. И каким бы ни был результат, закончится ли война через 3 месяца или через 6 месяцев – надеюсь, не больше, – мы должны гордиться тем, что у нас есть президент, который пытается остановить убийства, — сказал он.

В то же время вице-президент США признал, что переговорный процесс непростой.

— Иногда нам кажется, что мы добились значительного прогресса в переговорах с россиянами, а иногда, как сказал президент, он очень разочарован россиянами, — сказал Венс.

Он отметил, что окончание войны будет зависеть от того, смогут ли РФ и Украина найти “золотую середину”.

Кроме того, вице-президент США увидел “значительные уступки” россиян американцам в вопросе войны в Украине, в частности в том, что они якобы уже не стремятся установить в Киеве марионеточный режим и вроде бы согласны на определенные гарантии безопасности для Украины.

– Я думаю, что россияне пошли на значительные уступки президенту Трампу впервые за 3,5 года. Они на самом деле были готовы проявить гибкость по некоторым своим основным требованиям, о которых они говорили, что было бы необходимо для прекращения войны, — сказал Венс.

В то же время, он отметил, что полного согласия еще нет, иначе война была бы закончена.

— Я не говорил, что они уступили во всем, но то, на что они согласились – это признание того, что Украина будет иметь территориальную целостность после войны, они признали, что не смогут установить марионеточный режим в Киеве — это, конечно, было главным требованием в начале, и, что важно, они признали, что будет гарантирована определенная безопасность, — сказал он.

Напомним, что в интервью изданию Венс также заявил, что украинцы будут самостоятельно решать, какими будут территориальные границы их страны. По его словам, россиянам придется уступить часть своих требований.

