За минувшие сутки на фронте произошло 120 боевых столкновений.

Такие данные 30 августа обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 30 августа 2025

Потери РФ на 30 августа 2025

личного состава – около 1 081 330 (+850) человек;

танков – 11 149 (+6);

боевых бронированных машин – 23 210 (+19);

артиллерийских систем – 32 172 (+47);

РСЗО – 1 476;

средств ПВО – 1 213;

самолетов – 422;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 54 691 (+316);

крылатых ракет – 3 626;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 60 222 (+106);

специальной техники – 3 952.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 284-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

