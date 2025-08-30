За минувшие сутки на фронте произошло 120 боевых столкновений.

Такие данные 30 августа обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 30 августа 2025

Карта бойових дій на 30 серпня 2025
Фото: ISW
Потери РФ на 30 августа 2025

  • личного состава – около 1 081 330 (+850) человек;
  • танков – 11 149 (+6);
  • боевых бронированных машин – 23 210 (+19);
  • артиллерийских систем – 32 172 (+47);
  • РСЗО – 1 476;
  • средств ПВО – 1 213;
  • самолетов – 422;
  • вертолетов – 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 54 691 (+316);
  • крылатых ракет – 3 626;
  • кораблей/катеров – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 60 222 (+106);
  • специальной техники – 3 952.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 284-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

