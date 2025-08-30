Россия имеет в своем арсенале много разнообразного оружия, которое постоянно применяет против Украины.

Впрочем, в последнее время, вражеская армия начала активно использовать управляемые авиационные бомбы (УАБ).

Факты ICTV узнавали, что такое управляемые авиационные бомбы (УАБ), какие бывают, какова их дальность, а также как применяются Россией.

Сейчас смотрят

УАБ: что такое управляемая авиабомба и какие применяет РФ

УАБ — это один из видов авиационных боеприпасов, то есть авиационная бомба. Она оснащена аэродинамическими поверхностями и системой наведения для повышения точности попадания в цель.

Авиационная управляемая бомба считается высокоточным оружием.

По словам военного эксперта Александра Коваленко, в РФ сейчас есть два типа планирующих бомб:

те, которые сразу проектировались как планирующие (управляемые) бомбы и полноценно производятся на заводах. Например, это УПАБ-1500В;

фугасные советские бомбы, к которым русские крепят модули коррекции и управления полетом. Это ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500. Такие дооборудования обычных бомб происходят непрофессионально, но очень быстро.

Враг имеет довольно широкий арсенал управляемых авиабомб, в частности известно о применении:

УПАБ-500В весом 500 кг;

УПАБ-1500в весом 1500 кг;

Гром-Э2, которая является вариантом Гром-Э1 без двигателя, но с увеличенной в полтора раза боевой частью;

Дрель — российская планирующая кассетная авиационная бомба.

Также россияне используют советские авиационные бомбы ФАБ-500, ФАБ-500, ФАБ-1500 — это фугасные авиабомбы свободного полета, которые оборудуются комплексами, аналогичными американским JDAM.

Появлялась информация, что российские оккупанты применяли против Украины авиационную фугасную бомбу ФАБ-3000.

Еще враг имеет запас так называемых корректируемых авиационных бомб – УАБ-500Кр или УАБ-1500.

Как РФ применяет УАБ и дальность их поражения

В командовании ВС ВСУ отмечали, что для сброса управляемых авиационных бомб российские самолеты не входят в зону поражения украинской ПВО. Вражеские самолеты подлетают к линии боевого столкновения, за 40-50 км, после чего запускают их.

Сама дальность сброса управляемых авиационных бомб зависит от параметров полета носителя — скорости и высоты.

Соответственно, чем выше и на большей скорости осуществляет сброс, тем дальше такие бомбы будут лететь.

— Управляемые авиационные бомбы крепят к самолетам, которые имеют возможность переносить такие боеприпасы, как ФАБ-250, 500 или 1500. То есть это бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 и так далее, — говорит Коваленко.

Дальность полета УПАБ-1500В составляет 40 км при высоте сброса в 14 км. Она предназначена для поражения хорошо укрепленных объектов.

А для Гром-Э1, которая имеет собственный твердотопливный ускоритель, дальность полета декларируется 120 км при высоте 12 км и скорости 12 км.

То есть в среднем дальность поражения УАБ — 80 км. А это значит, что под угрозой такого удара могут находиться пограничные и прифронтовые районы.

На самом деле УАБ считаются трудной целью для сбивания, поскольку носитель бомбы не входит в зону работы противовоздушной обороны. Как объясняли в Воздушных силах ВСУ, украинские зенитно-ракетные комплексы, такие как С300 могут сбивать цели на дальности до 75 км, а Бук-М1 – до 35 км.

Эти системы ПВО невозможно установить непосредственно у линии фронта, потому что они сразу станут приоритетными целями для противника. Соответственно, украинская ПВО не может уничтожать носители КАБ.

Для противодействия таким атакам Украине необходимы современные средства ПВО и западная авиация: например, системы Patriot, SAMP-T и современные самолеты F-16.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.