В Киев прибыла команда миссии МВФ: что известно о визите
В Киев прибыла команда миссии Международного валютного фонда.
Об этом утром 3 сентября сообщил заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован.
Работа миссии МВФ в Украине: что известно
По словам Владислава Рашкована, команда МВФ приехала в Киев поздно вечером 2 сентября.
– Утро немного провели в бомбоубежище. Готовы к работе. Запланировано много встреч, – написал Владислав Рашкован.
По его словам, комиссия пробудет в столице до восьми дней.
Визит миссии МВФ проходит в рамках регулярного мониторинга выполнения Украиной обязательств по программе финансовой поддержки.
Работа миссии будет включать встречи с представителями украинского правительства, Национального банка и других ключевых институтов для оценки текущей экономической ситуации и прогресса в выполнении структурных реформ.
Ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что Украина может обратиться к МВФ с просьбой утвердить новую кредитную программу.
По ее словам, мировые доноры пока выделили только половину из необходимых $75 млрд для бюджета на следующие два года, что создает значительный дефицит финансирования обороны.
Срок действия текущей программы МВФ на $16 млрд истекает в 2027 году, но неопределенность относительно продолжительности войны может привести к обсуждению нового плана.