В Киев прибыла команда миссии Международного валютного фонда.

Об этом утром 3 сентября сообщил заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован.

Работа миссии МВФ в Украине: что известно

По словам Владислава Рашкована, команда МВФ приехала в Киев поздно вечером 2 сентября.

Сейчас смотрят

– Утро немного провели в бомбоубежище. Готовы к работе. Запланировано много встреч, – написал Владислав Рашкован.

По его словам, комиссия пробудет в столице до восьми дней.

Визит миссии МВФ проходит в рамках регулярного мониторинга выполнения Украиной обязательств по программе финансовой поддержки.

Работа миссии будет включать встречи с представителями украинского правительства, Национального банка и других ключевых институтов для оценки текущей экономической ситуации и прогресса в выполнении структурных реформ.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявляла, что Украина может обратиться к МВФ с просьбой утвердить новую кредитную программу.

По ее словам, мировые доноры пока выделили только половину из необходимых $75 млрд для бюджета на следующие два года, что создает значительный дефицит финансирования обороны.

Срок действия текущей программы МВФ на $16 млрд истекает в 2027 году, но неопределенность относительно продолжительности войны может привести к обсуждению нового плана.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.