До Києва прибула команда місії Міжнародного валютного фонду.

Про це зранку 3 вересня повідомив заступник виконавчого директора МВФ від України Владислав Рашкован.

Робота місії МВФ в Україні: що відомо

За словами Владислава Рашкована, команда МВФ приїхала до Києва пізно ввечері 2 вересня.

– Ранок трішки провели в бомбосховищі. Готові до роботи. Багато зустрічей заплановано, – написав Владислав Рашкован.

За його словами, комісія пробуде у столиці до восьми днів.

Візит місії МВФ відбувається в межах регулярного моніторингу виконання Україною зобов’язань за програмою фінансової підтримки.

Робота місії передбачає зустрічі з представниками українського уряду, Національного банку та інших ключових інституцій для оцінки поточної економічної ситуації та прогресу у виконанні структурних реформ.

Раніше прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявляла, що Україна може звернутися до МВФ із проханням затвердити нову кредитну програму.

За її словами, світові донори поки виділили лише половину з необхідних $75 млрд для бюджету на наступні два роки, що створює значний дефіцит фінансування оборони.

Термін дії поточної програми МВФ на $16 млрд спливає у 2027 році, але невизначеність щодо тривалості війни може призвести до обговорення нового плану.

