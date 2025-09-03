До Києва прибула команда місії МВФ: що відомо про візит
До Києва прибула команда місії Міжнародного валютного фонду.
Про це зранку 3 вересня повідомив заступник виконавчого директора МВФ від України Владислав Рашкован.
Робота місії МВФ в Україні: що відомо
За словами Владислава Рашкована, команда МВФ приїхала до Києва пізно ввечері 2 вересня.
– Ранок трішки провели в бомбосховищі. Готові до роботи. Багато зустрічей заплановано, – написав Владислав Рашкован.
За його словами, комісія пробуде у столиці до восьми днів.
Візит місії МВФ відбувається в межах регулярного моніторингу виконання Україною зобов’язань за програмою фінансової підтримки.
Робота місії передбачає зустрічі з представниками українського уряду, Національного банку та інших ключових інституцій для оцінки поточної економічної ситуації та прогресу у виконанні структурних реформ.
Раніше прем’єр-міністр Юлія Свириденко заявляла, що Україна може звернутися до МВФ із проханням затвердити нову кредитну програму.
За її словами, світові донори поки виділили лише половину з необхідних $75 млрд для бюджету на наступні два роки, що створює значний дефіцит фінансування оборони.
Термін дії поточної програми МВФ на $16 млрд спливає у 2027 році, але невизначеність щодо тривалості війни може призвести до обговорення нового плану.