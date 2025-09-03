Верховная Рада приняла закон, который предусматривает административную ответственность за неявку по вызову парламента, его комитетов и временных следственных комиссий без уважительных причин.

Соответствующий закон опубликован на сайте Верховной Рады.

Нардепов будут штрафовать за неявку по вызову парламента

Как отмечает народный депутат Ярослав Железняк, речь идет о законе №11387. Его поддержали во втором чтении 229 народных избранников.

Железняк отмечает, что парламент учел его поправку, которая устанавливает ответственность за игнорирование вызовов парламента всеми лицами, в том числе и чиновниками.

Документ вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, а также в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Согласно принятому закону, неявка без уважительных причин на пленарное заседание Верховной Рады наказывается штрафом в размере от 13 600 до 17 000 гривен.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №10225-д о легализации криптовалюты в Украине, который устанавливает правила ее налогообложения.

По словам главы финансового комитета, легализация криптовалюты принесет государственному бюджету миллиардные поступления.

