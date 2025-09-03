Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає адміністративну відповідальність за неявку на виклик парламенту, його комітетів та тимчасових слідчих комісій без поважних причин.

Відповідний закон опубліковано на сайті Верховної Ради.

Нардепів штрафуватимуть за неявку на виклик парламенту

Як зазначає народний депутат Ярослав Железняк, йдеться про закон №11387. Його підтримали у другому читанні 229 народних обранців.

Железняк зазначає, що парламент врахував його поправку, яка встановлює відповідальність за ігнорування викликів парламенту всіма особами, зокрема й урядовцями.

Документ вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів.

Відповідно до ухваленого закону, неявка без поважних причин на пленарне засідання Верховної Ради карається штрафом у розмірі від 13 600 до 17 000 гривень.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №10225-д про легалізацію криптовалюти в Україні, який встановлює правила її оподаткування.

За словами голови фінансового комітету, легалізація криптовалюти принесе державному бюджету мільярдні надходження.

