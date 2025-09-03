Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №10225-д про легалізацію криптовалюти в Україні, який встановлює правила її оподаткування.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Легалізація криптовалюти в Україні: що відомо

Як повідомив Железняк, законопроєкт підтримали 246 народних депутатів.

Документ встановлює загальну ставку оподаткування операцій із віртуальними активами: 18% податку на прибуток та 5% військового збору. Водночас у перший рік після набуття чинності діятиме пільгова ставка — 5% для виведення коштів у фіат (виведення криптовалюти у традиційні гроші).

Раніше голова комітету Данило Гетманцев повідомляв, що віртуальні активи у документі визначаються як цифрове майно, що існує завдяки технології блокчейн. Вони не є грошима та не можуть використовуватись як офіційний засіб платежу в Україні.

Передбачається три категорії активів:

токени з прив’язкою до активів (наприклад, до валюти чи майна);

токени електронних грошей (прив’язані до офіційної валюти);

інші віртуальні активи.

Для фізичних осіб податком обкладатиметься прибуток — різниця між доходом від продажу та витратами на купівлю активів. Для тих, хто придбав криптовалюту до ухвалення закону, передбачено пільгову ставку 5% у 2026 році.

Юридичні особи матимуть окремі правила оподаткування. Перелік витрат визначатиме Мінфін за поданням регулятора.

Операції з випуску, продажу, обміну чи погашення віртуальних активів звільняються від ПДВ, окрім операцій з NFT та активами, що посвідчують право вимоги передачі майна чи послуг.

Також постачальники послуг з віртуальними активами, що працюють із резидентами України, будуть зобов’язані стати на облік у регуляторних органах і подавати щорічні звіти. За невиконання цих вимог передбачено штрафи, які на перехідному етапі будуть зменшеними.

За словами голови фінансового комітету, легалізація криптовалюти принесе державному бюджету мільярдні надходження.

– Легалізація крипти потенційно може мати значний ефект для бюджету – за даними дослідження Global Ledger щодо потенціалу оподаткування, якби ринок крипти був легалізований раніше, уже за за 2021 – 2024 роки держава могла б отримати близько 8,34 млрд грн податків від зареєстрованих в Україні криптобірж (за ставкою 18%) та ще до 6,53 млрд грн від оподаткування доходів громадян, – сказав Гетманцев.

Очікується, що зміни до Податкового кодексу набудуть чинності з 1 січня 2026 року.

