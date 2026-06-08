Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что математика не станет предметом по выбору в национальном мультипредметном тесте (НМТ), поскольку “нет возможности это сделать”.

Математика останется обязательным предметом на НМТ

— Нет возможности такое сделать. Я считаю, что нужно откровенно разговаривать друг с другом… Я не думаю, что у нас в следующем году, или через год, или через другой период будет изменена структура, – сказала Свириденко на конференции Образование новой Украины 2.0 в понедельник, 8 июня.

По ее словам, сама дискуссия вокруг математики в НМТ кажется ей довольно странной.

Премьер-министр подчеркнула, что отказ от обязательной математики может иметь негативные последствия как для абитуриентов, так и для государства.

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— Поскольку вам ее развивать, вам делать лучшую Украину для проживания и ведения бизнеса. Для этого нужно иметь способности, знания, навыки, и математика закладывает все эти основы, – заявила Свириденко.

Что известно о сдаче НМТ в 2026 году

Напомним, в 2026 году НМТ проходит по модели, которая применялась в прошлом году: тестирование проходит в один день с возможностью сдачи во время дополнительных сессий.

Список предметов НМТ остается без изменений. Поступающие сдают украинский язык, математику, историю Украины, а также один предмет на выбор: иностранный язык, биологию, географию, физику, химию или украинскую литературу.

В социальных сетях продолжаются обсуждения сложности нынешних тестовых заданий. В частности, участники НМТ высказывают мнение, что задания по математике стали сложнее по сравнению с прошлым годом.

На фоне этих дискуссий глава подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Юлия Гришина вместе с 50 народными депутатами зарегистрировала альтернативный правительственному законопроект №15254-1.

Документ предусматривает сокращение количества предметов НМТ в 2027 году и установление математики как выборочного, а не обязательного предмета.

Министр образования Оксен Лисовой заявил, что Министерство образования не поддерживает такую инициативу.

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