В Донецкой области задержали украинского военнослужащего, который продал 16 дронов своего подразделения.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Задержание военного, продавшего дроны своего подразделения

По информации ГБР, старший боевой медик роты беспилотных авиационных комплексов одного из батальонов воинской части решил заработать на имуществе подразделения.

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По данным следствия, он украл 16 дронов от украинского производителя и через знакомых стал искать покупателя, скрывая собственную причастность к продаже.

Как утверждают в ГБР, покупатель быстро нашелся, ведь стоимость беспилотников была существенно ниже рыночной.

Однако в конце мая, сразу после продажи дронов, правоохранители задержали военнослужащего. Все 16 беспилотников пришлось изъять, рассказали в ГБР.

Отмечается, что его действия нанесли ущерб государству более чем на 550 тыс. грн.

Военнослужащему сообщили о подозрении в похищении военного имущества, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 действующего Уголовного кодекса Украины).

За этим преступлением предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога.

Фото : ДБР

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