Жара в Европе 2026: станет ли лето на Средиземном море аномальным
Все больше туристов просматривают свои маршруты из-за аномальной жары в Европе, лесных пожаров и температурных рекордов.
То, что еще несколько лет назад считалось исключительным явлением, сегодня становится регулярной частью европейского лета. Поэтому меняются не только туристические предпочтения, но и сама индустрия путешествий.
Что известно об аномальной жаре в Европе 2026 и как она влияет на предпочтения туристов, читайте в нашем материале.
Аномальная жара в Европе 2026 года является частью глобального тренда.
По информации National Geographic, в последние годы показывают устойчивую тенденцию к росту температур и увеличению количества тепловых волн.
Лишь летом 2022 года в Европе, по оценкам исследователей, от последствий жары скончались около 60 тыс. человек. В том же году Китай пережил беспрецедентную 70-дневную волну жары, а в Великобритании впервые в истории температура превысила 40 градусов.
В 2023 году из-за масштабных пожаров на греческом острове Родос было эвакуировано почти 20 тыс. человек, среди которых значительную часть составляли туристы.
Кроме того, тепловые волны теперь возникают гораздо раньше и продолжаются дольше. В мае 2022 года Испания зафиксировала температуры, превышавшие на 15 градусов сезонную норму. Во Франции аномальная жара продолжалась даже в сентябре и повлияла на проведение матчей Кубка мира по регби.
Почему европейская жара будет только усиливаться
В материале National Geographic приведено мнение Алехандро Саеса Реале — специалиста по тепловым волнам во Всемирной метеорологической организации. По его словам, ученые почти не сомневаются, что в ближайшие десятилетия планета продолжит нагреваться.
Причиной является глобальное изменение климата, которое, как отмечает Межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН (IPCC), напрямую связано с деятельностью человека.
Эксперт предупреждает, что для стран, экономика которых в значительной степени зависит от туризма, последствия могут быть очень серьезными.
Особенно это касается Европы. По данным Всемирной метеорологической организации, именно Европа сегодня является самым быстрорастущим континентом.
Жара накрыла Европу: туристы ищут прохладу на севере
На фоне постоянных температурных рекордов набирает популярность новый туристический тренд – так называемые “прохладные каникулы”.
Вместо Испании, Италии или Греции туристы все чаще выбирают страны Северной и Восточной Европы. Наибольший рост туристических потоков фиксируют:
- Финляндия;
- Норвегия;
- Польша;
- Исландия.
Исследование Европейской туристической комиссии (ETC) показало, что 81% европейцев уже корректируют свои туристические планы из-за климатических изменений.
В частности:
- 15% сознательно ищут более прохладные направления;
- 14% избегают регионов, где часто возникает экстремальная жара.
В то же время, полного отказа от средиземноморских курортов пока не происходит. Франция, Испания и Италия остаются среди самых посещаемых стран мира.
Как туристические города адаптируются к новой климатической реальности
Из-за того, что европейская жара становится все более серьезной проблемой, популярные туристические города начинают перестраивать свою инфраструктуру. Одним из самых ярких примеров является испанская Севилья.
Там уже используются:
- системы водяного распыления на улицах;
- большие навесы для создания тени;
- специальные зеленые зоны охлаждения;
- подземные вентиляционные конструкции, которые могут понижать температуру воздуха на улицах до 9 градусов.
Также меняется график работы популярных достопримечательностей. К примеру, некоторые исторические объекты начинают работать в вечернее время.
Именно так возникает еще один тренд – “ночной туризм”. Туристы все чаще посещают достопримечательности после заката, когда жара спадает. Подобная практика уже используется в Риме, Афинах и ряде других городов.
Важной проблемой остается недооценка рисков, которые несет аномальная жара в Европе. Эксперт по вопросам жары доктор Мехри Хосрави из Университета Восточного Лондона считает, что многим туристам не хватает так называемой “культуры жары”.
Речь идет о привычках и правилах поведения, которые давно являются нормой в жарких странах:
- избегать активности днем;
- носить легкую одежду;
- регулярно пить воду;
- планировать прогулки на утро или вечер.
По ее мнению, многие до сих пор воспринимают высокую температуру как преимущество отдыха, хотя в условиях климатических изменений она все чаще становится реальной угрозой здоровью.
Жара в Европе рекорд по рекорду: что будет дальше
Специалисты прогнозируют, что в будущем туристическая отрасль все больше будет опираться на долгосрочные прогнозы и системы предупреждения об экстремальных погодных явлениях.
В то же время, климатические изменения могут иметь и определенные положительные последствия для туризма. В частности, путешественники начинают более равномерно распределять поездки в течение года, что уменьшает нагрузку на популярные курорты и местную инфраструктуру.
Генеральный директор компании Globetrender Дженни Саутан считает, что климатическое давление постепенно формирует новую культуру путешествий.
Поэтому пока жара охватила Европу, туристический сектор вынужден приспосабливаться к новым условиям. А для миллионов путешественников выбор времени и места отдыха все чаще зависит не от цены или популярности курорта, а от того, насколько комфортной будет температура воздуха.