Все больше туристов просматривают свои маршруты из-за аномальной жары в Европе, лесных пожаров и температурных рекордов.

То, что еще несколько лет назад считалось исключительным явлением, сегодня становится регулярной частью европейского лета. Поэтому меняются не только туристические предпочтения, но и сама индустрия путешествий.

Что известно об аномальной жаре в Европе 2026 и как она влияет на предпочтения туристов, читайте в нашем материале.

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Аномальная жара в Европе 2026 года является частью глобального тренда.

По информации National Geographic, в последние годы показывают устойчивую тенденцию к росту температур и увеличению количества тепловых волн.

Лишь летом 2022 года в Европе, по оценкам исследователей, от последствий жары скончались около 60 тыс. человек. В том же году Китай пережил беспрецедентную 70-дневную волну жары, а в Великобритании впервые в истории температура превысила 40 градусов.

В 2023 году из-за масштабных пожаров на греческом острове Родос было эвакуировано почти 20 тыс. человек, среди которых значительную часть составляли туристы.

Кроме того, тепловые волны теперь возникают гораздо раньше и продолжаются дольше. В мае 2022 года Испания зафиксировала температуры, превышавшие на 15 градусов сезонную норму. Во Франции аномальная жара продолжалась даже в сентябре и повлияла на проведение матчей Кубка мира по регби.

Почему европейская жара будет только усиливаться

В материале National Geographic приведено мнение Алехандро Саеса Реале — специалиста по тепловым волнам во Всемирной метеорологической организации. По его словам, ученые почти не сомневаются, что в ближайшие десятилетия планета продолжит нагреваться.

Причиной является глобальное изменение климата, которое, как отмечает Межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН (IPCC), напрямую связано с деятельностью человека.

Эксперт предупреждает, что для стран, экономика которых в значительной степени зависит от туризма, последствия могут быть очень серьезными.

Особенно это касается Европы. По данным Всемирной метеорологической организации, именно Европа сегодня является самым быстрорастущим континентом.

Жара накрыла Европу: туристы ищут прохладу на севере

На фоне постоянных температурных рекордов набирает популярность новый туристический тренд – так называемые “прохладные каникулы”.

Вместо Испании, Италии или Греции туристы все чаще выбирают страны Северной и Восточной Европы. Наибольший рост туристических потоков фиксируют:

Финляндия;

Норвегия;

Польша;

Исландия.

Исследование Европейской туристической комиссии (ETC) показало, что 81% европейцев уже корректируют свои туристические планы из-за климатических изменений.

В частности:

15% сознательно ищут более прохладные направления;

14% избегают регионов, где часто возникает экстремальная жара.

В то же время, полного отказа от средиземноморских курортов пока не происходит. Франция, Испания и Италия остаются среди самых посещаемых стран мира.

Как туристические города адаптируются к новой климатической реальности

Из-за того, что европейская жара становится все более серьезной проблемой, популярные туристические города начинают перестраивать свою инфраструктуру. Одним из самых ярких примеров является испанская Севилья.

Там уже используются:

системы водяного распыления на улицах;

большие навесы для создания тени;

специальные зеленые зоны охлаждения;

подземные вентиляционные конструкции, которые могут понижать температуру воздуха на улицах до 9 градусов.

Также меняется график работы популярных достопримечательностей. К примеру, некоторые исторические объекты начинают работать в вечернее время.

Именно так возникает еще один тренд – “ночной туризм”. Туристы все чаще посещают достопримечательности после заката, когда жара спадает. Подобная практика уже используется в Риме, Афинах и ряде других городов.

Важной проблемой остается недооценка рисков, которые несет аномальная жара в Европе. Эксперт по вопросам жары доктор Мехри Хосрави из Университета Восточного Лондона считает, что многим туристам не хватает так называемой “культуры жары”.

Речь идет о привычках и правилах поведения, которые давно являются нормой в жарких странах:

избегать активности днем;

носить легкую одежду;

регулярно пить воду;

планировать прогулки на утро или вечер.

По ее мнению, многие до сих пор воспринимают высокую температуру как преимущество отдыха, хотя в условиях климатических изменений она все чаще становится реальной угрозой здоровью.

Жара в Европе рекорд по рекорду: что будет дальше

Специалисты прогнозируют, что в будущем туристическая отрасль все больше будет опираться на долгосрочные прогнозы и системы предупреждения об экстремальных погодных явлениях.

В то же время, климатические изменения могут иметь и определенные положительные последствия для туризма. В частности, путешественники начинают более равномерно распределять поездки в течение года, что уменьшает нагрузку на популярные курорты и местную инфраструктуру.

Генеральный директор компании Globetrender Дженни Саутан считает, что климатическое давление постепенно формирует новую культуру путешествий.

Поэтому пока жара охватила Европу, туристический сектор вынужден приспосабливаться к новым условиям. А для миллионов путешественников выбор времени и места отдыха все чаще зависит не от цены или популярности курорта, а от того, насколько комфортной будет температура воздуха.

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