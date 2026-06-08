Правительство Украины готовит комплекс решений, направленных на снижение количества ДТП и усиление дисциплины среди участников движения.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко после разговора с министром внутренних дел Игорем Клименко о ситуации с безопасностью дорожного движения.

Какие изменения готовятся для уменьшения количества ДТП

По словам Свириденко, планируются следующие изменения для уменьшения количества ДТП:

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усиление ответственности за систематические нарушения правил дорожного движения, в частности, за превышение скорости;

более жесткие санкции для водителей, систематически превышающих установленные ограничения;

усовершенствование системы автоматической и неавтоматической фиксации нарушений;

законодательное урегулирование использования легкого персонального электротранспорта.

Как утверждает премьер-министр, финальные решения должны учитывать предложения украинского общества.

Юлия Свириденко выразила соболезнования каждому, кто потерял родных и близких на дорогах. По ее мнению, правительство должно сделать все, чтобы подобные трагедии не могли повториться.

5 июня в результате ДТП в Киеве погибли четыре человека, среди которых – 12-летний мальчик и двое полицейских, а также пострадали трое людей. В тот день водитель Mercedes-Benz превысил скорость и въехал в подземный переход, в котором находились люди.

8 июня подозреваемому в смертельном ДТП водителю избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 августа 2026 года без права внесения залога.

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