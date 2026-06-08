Правительство усилит наказание для водителей, систематически нарушающих ПДД
- Кабинет министров готовит комплекс решений для снижения количества ДТП, среди которых – усиление санкций за систематическое превышение скорости и совершенствование системы фиксации нарушений.
- Также правительство планирует законодательно урегулировать использование электросамокатов и других легких персональных электротранспортов.
Правительство Украины готовит комплекс решений, направленных на снижение количества ДТП и усиление дисциплины среди участников движения.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко после разговора с министром внутренних дел Игорем Клименко о ситуации с безопасностью дорожного движения.
Какие изменения готовятся для уменьшения количества ДТП
По словам Свириденко, планируются следующие изменения для уменьшения количества ДТП:
- усиление ответственности за систематические нарушения правил дорожного движения, в частности, за превышение скорости;
- более жесткие санкции для водителей, систематически превышающих установленные ограничения;
- усовершенствование системы автоматической и неавтоматической фиксации нарушений;
- законодательное урегулирование использования легкого персонального электротранспорта.
Как утверждает премьер-министр, финальные решения должны учитывать предложения украинского общества.
Юлия Свириденко выразила соболезнования каждому, кто потерял родных и близких на дорогах. По ее мнению, правительство должно сделать все, чтобы подобные трагедии не могли повториться.
5 июня в результате ДТП в Киеве погибли четыре человека, среди которых – 12-летний мальчик и двое полицейских, а также пострадали трое людей. В тот день водитель Mercedes-Benz превысил скорость и въехал в подземный переход, в котором находились люди.
8 июня подозреваемому в смертельном ДТП водителю избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 3 августа 2026 года без права внесения залога.