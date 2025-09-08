Вопрос о том, можно ли работать учителем без педагогического образования, волнует многих людей. Ведь иногда бывает так, что специалист в определенной области хочет передать свои знания детям, но не имеет специальной педагогической подготовки.

О том, можно ли работать учителем без педагогического образования, мы поговорили с адвокатом Адвокатского бюро Ивана Хомича Еленой Воронковой.

Можно ли в Украине работать учителем без педагогического образования

— На сегодня лицо без педагогического образования может занимать должность учителя, но не дольше одного года. В течение этого времени она должна получить квалификацию, после чего может продолжать работать, — подчеркнула адвокат.

Также она отметила, что недавно были обновлены нормативные акты, определяющие требования к образованию педагогов. В частности, утвержден Профессиональный стандарт учителя, который определяет основные компетенции, трудовые функции и критерии квалификации.

Кроме этого, внесены изменения в положение об аттестации педагогических работников: оно регулирует порядок присвоения педагогических званий и категорий, а также предусматривает возможность зачисления обучения в высших учебных заведениях как повышения квалификации.

По словам адвоката, лицо, работающее учителем, должно иметь высшее, профессиональное предвысшее или профессиональное (профессионально-техническое) образование. В то же время в течение года такое лицо обязано пройти аттестацию.

Аттестация, по словам Елены Воронковой, проводится специальными аттестационными комиссиями. Их создают учебные заведения и органы местного самоуправления в сфере образования — сельские, поселковые и городские советы.

Сначала составляется список педагогических работников, которые должны пройти аттестацию, после чего подаются соответствующие документы. Кроме того, руководитель учебного заведения может инициировать представление дополнительных списков работников этого заведения, которых также необходимо аттестовать.

Кто имеет право работать учителем: требования к образованию

Требования к работе учителем без педагогического образования регламентируются статьей 58 Закона Украины Об образовании. В ней указано, что лица, получившие высшее, профессиональное предвысшее или профессиональное (профессионально-техническое) образование по педагогической специальности (педагогическое образование), получают от соответствующего учебного заведения профессиональную квалификацию педагогического работника.

Педагогическое образование предусматривает подготовку лица таким образом, чтобы оно приобрело компетенции в специальности, педагогике и психологии, в частности через прохождение педагогической практики, необходимые для организации обучения, воспитания и развития личности, в том числе лиц с особыми образовательными потребностями, а также для мониторинга педагогической деятельности, анализа педагогического опыта, проведения образовательных измерений, применения образовательных технологий и методов обучения и для обеспечения эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса.

Лица, получившие образование по другой специальности, могут получить профессиональную квалификацию педагогического работника в случае, если это предусмотрено соответствующей образовательной программой. Если такая квалификация не была присвоена, они имеют право быть назначенными на должность педагогического работника на срок один год.

Продолжение работы на должностях педагогических работников в системах дошкольного, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), специального предвысшего, высшего и последипломного образования возможно только после успешной аттестации, проведенной в соответствии с установленным законом порядком.

Для лиц, обеспечивающих получение полного общего среднего образования, профессиональная квалификация педагогического работника может быть присвоена учреждением высшего или последипломного образования или соответствующим квалификационным центром после одного года работы на таких должностях при условии успешной сдачи квалификационного экзамена в соответствии с квалификационными требованиями или соответствующим профессиональным стандартом (при наличии).

Квалификационные категории для учителей без педагогического образования

В соответствии с пунктом 9 Положения, лица, не имеющие педагогического образования, но имеющие стаж работы в одной из отраслей экономики и работающие на должностях педагогических работников учебных заведений, могут аттестовываться без соблюдения последовательности присвоения квалификационной категории при следующих условиях:

специалист второй категории — при наличии не менее 2 лет такого стажа работы;

специалист первой категории — не менее 5 лет;

специалист высшей категории — не менее 7 лет.

Аттестация таких лиц, назначенных на должности педагогических работников в учреждения общего среднего образования, проводится не ранее чем через 1 год после назначения.

