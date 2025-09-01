1 сентября в Украине начинается новый учебный год – уже четвертый раз в условиях полномасштабной войны. В этом году вводятся определенные изменения как в формате образовательного процесса, так и в самой программе обучения.

С сентября учителя будут получать увеличенные доплаты в размере 2 000 грн, некоторым категориям соискателей образования повысят президентскую стипендию.

Также с началом осени все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры и фиксировать на них проверку документов или вручение повесток.

Что изменится для украинцев с 1 сентября 2025 года – перечень изменений в материале на сайте Факты ICTV.

Начало учебного года 2025-2026

Новый учебный год в учреждениях общего среднего образования начнется 1 сентября 2025 года и продлится до 30 июня 2026 года.

Однако, как отметили в Министерстве образования и науки, 30 июня – максимальная дата завершения учебного года, поскольку решение об окончании занятий и начале каникул определяет педагогический совет каждого учебного заведения.

При этом учитывается ряд факторов: учебная нагрузка, ситуация с безопасностью в регионе, потребности и состояние учащихся, готовность педагогического коллектива.

Поэтому даты окончания обучения, последнего звонка и продолжительность летних каникул могут отличаться.

Увеличение доплат учителям с 1 сентября

С 1 сентября доплата учителям за работу в неблагоприятных условиях труда, которая не зависит от бюджетов общин, будет увеличена до 2 000 грн ежемесячно (2 600 грн до уплаты налогов).

Причем чем больше у педагога часов, тем большую доплату он получит.

Эта доплата с 1 января составляла 1 000 грн (1 300 грн до уплаты налогов) независимо от педагогической нагрузки, соответственно, она будет увеличена вдвое.

Ранее министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что доплата учителям в размере 2 000 грн будет сохранена и в 2026 году, для этого предусмотрены средства в проекте государственного бюджета на следующий год.

Изменения в школах Украины с 1 сентября

В Минобразования пояснили, что в новом учебном году школьники смогут получать образование очно, в смешанном формате или дистанционно.

При этом минимальная наполняемость дистанционных классов отменена, а для их открытия действуют те же правила, что и для очных или смешанных — не менее 5 учеников.

Дистанционные классы могут открывать любые школы.

Ученики смогут выбрать индивидуальные формы обучения: семейное образование или экстернат.

Формат обучения определяет руководитель школы или областная военная администрация. Для офлайн-занятий необходимо наличие укрытия в самом заведении или не далее 500 м от него.

В смешанном формате школы могут чередовать дни или недели очного и дистанционного обучения по утвержденному расписанию.

В регионах, не относящихся к прифронтовым, возможен переход на дистанционное обучение в течение года, если этого потребует ситуация с безопасностью или эпидемиологическая ситуация.

Защита Украины и уроки энергоэффективности в школах

С 1 сентября уроки энергоэффективности станут неотъемлемой частью учебного процесса. Учеников 4-11 классов будут учить рационально использовать ресурсы, уменьшать потребление энергии и заботиться об окружающей среде.

В то же время обновленная программа не предусматривает дополнительной нагрузки, а будет интегрирована в другие действующие программы, такие как Познаем природу, STEM, Окружающая среда, Технологии, Естественные науки и т. п.

Кроме того, изучение предмета Защита Украины для 10-11 классов всех учреждений общего среднего образования увеличено до 2 обязательных часов в неделю.

В МОН говорят, что это создает возможности для углубленного изучения тактической медицины, технологий беспилотных систем, противодействия дезинформации и других критически важных навыков для самозащиты.

Прекращается финансирование школ, где менее 45 учеников

С 1 сентября правительство прекращает финансирование школ из госбюджета, если в них обучается менее 45 учеников (кроме начальных школ, специальных и учебно-реабилитационных центров). Основная причина такого решения — высокая стоимость содержания одного ученика в таких заведениях.

Такие школы смогут продолжить работу только за счет средств местных бюджетов или других разрешенных источников финансирования.

То есть теперь местные органы власти должны самостоятельно определять, закрывать такую школу или нет. Они могут выбрать один из вариантов: перевозить учеников в ближайшую большую школу или самостоятельно оплачивать работу педагогов.

Бесплатное питание учеников 5-11 классов на прифронтовых территориях

С начала сентября ученики 5-11 классов на прифронтовых территориях будут обеспечены бесплатным питанием.

Таким образом, по словам министра образования и науки Оксена Лисового, будут питаться дети, которые учатся в очном формате с 1 по 11 класс.

На бесплатное питание учеников начальной школы по всей стране и организацию питания учеников 5-11 классов в прифронтовых общинах из государственного бюджета местным будет направлено около 800 млн грн.

Лисовой посоветовал родителям обращаться к руководству школы, областным военным администрациям, департаментам образования, а также в МОН, если такое питание не будет организовано.

Повышение президентских стипендий

С сентября 2025 года правительство увеличит размер президентских стипендий для различных категорий соискателей образования, а именно для учащихся профессионально-технических учебных заведений, студентов колледжей и техникумов, а также студентов университетов и аспирантов.

Как вырастут президентские стипендии:

для учащихся профтехов – до 6 320 грн;

для студентов колледжей и техникумов – до 7 600 грн;

для студентов университетов – до 10 000 грн;

для аспирантов – 23 700 грн.

Кроме того, стипендию в 10 тыс. грн получат выпускники этого года за успешную сдачу НМТ. Речь идет о школьниках, которые сдадут тест на 185 и более баллов.

А количество президентских стипендий увеличится до 400.

Уже в следующем году планируется расширение этого повышения на всех студентов вузов.

Базовая общевоенная подготовка в украинских вузах

Базовая общевоенная подготовка (БОВП) для студентов высших учебных заведений начнется с сентября 2025 года.

Для соискателей высшего образования на основе полного общего среднего образования БОВП будет преподаваться на втором году обучения.

Она будет составлять 300 академических часов и включать теоретический и практический курсы:

теоретический – 90 часов;

практический – 210 часов.

Под изучение БОВП подпадают как мужчины, так и женщины, но практический курс обязателен только для мужчин, пригодных к военной службе по состоянию здоровья.

После прохождения этой подготовки студенты примут военную присягу и получат сертификат и военно-учетную специальность.

Граждане, не имеющие базовой общей военной подготовки, не смогут трудоустроиться на госслужбу, в местные органы самоуправления и прокуратуру.

Обязательное ношение бодикамер для работников ТЦК

Для усиления прозрачности работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки с 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры и фиксировать на них проверку документов или вручение повесток.

Глава Минобороны Денис Шмыгаль пояснил, что видеофиксация должна предотвратить возможные злоупотребления и конфликтные ситуации, а также защитить права обеих сторон.

Обеспеченность средствами фиксации в настоящее время составляет около 85%, но закупка дополнительных бодикамер для полного оснащения работников ТЦК продолжается.

єОселя для ВПЛ – новые условия с сентября

Обновленный механизм программы єОселя для внутренне перемещенных лиц и жителей стартует с 10 сентября.

Согласно постановлению правительства, государство будет покрывать пользователям єОселя из числа ВПЛ:

до 70% первого взноса по ипотеке (но не более 30% стоимости жилья стоимостью до 2 млн грн);

до 70% ежемесячных платежей в течение первого года с даты заключения кредитного договора;

до 40 тыс. грн на оплату услуг и комиссий банка, сборов (кроме госпошлины) и страховых платежей.

Выплата осуществляется при условии, что человек оплатил собственными средствами не менее 30% первого взноса, а в дальнейшем будет своевременно погашать ежемесячные платежи.

Эта программа действует в 238 общинах 10 областей, охватывая 6,6 млн украинцев, из которых 3,7 млн — представители уязвимых категорий населения.

Получить помощь смогут ВПЛ, которые состоят на учете и переместились или проживают на территориях, где ведутся боевые действия или временно оккупированы.

Укрзализныця назначила дополнительные поезда с сентября

На сентябрь Укрзализныця назначила дополнительные поезда для нескольких регионов.

В частности, поезд №260/259 Чоп — Кременчуг будет курсировать:

из Чопа — с 2 сентября по вторникам, пятницам и субботам (отправление из Чопа в 14:24, прибытие в Кременчуг — в 13:33);

из Кременчуга — с 3 сентября по средам, субботам и воскресеньям (отправление из Кременчуга в 14:18, прибытие в Чоп — в 12:45).

Поезд №258/257 Ясиня — Кропивницкий будет курсировать:

из Ясини — со 2 сентября по вторникам, пятницам и субботам (отправление из Ясини в 14:55, прибытие в Кропивницкий — в 13:05);

из Кропивницкого — с 3 сентября по средам, субботам и воскресеньям (отправление из Кропивницкого в 14:38, прибытие в Ясиню — в 13:18).

В Укрзализныце говорят, что новые рейсы удалось назначить за счет оптимизации работы.

