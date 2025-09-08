Питання про те, чи можна працювати вчителем без педагогічної освіти, хвилює багатьох людей. Адже іноді трапляється так, що фахівець у певній галузі хоче передати свої знання дітям, але не має спеціальної педагогічної підготовки.

Про те, чи можна працювати вчителем без педагогічної освіти, ми поговорили з адвокаткою Адвокатського бюро Івана Хомича Оленою Воронковою.

Чи можна в Україні працювати вчителем без педагогічної освіти

– На сьогодні особа без педагогічної освіти може обіймати посаду вчителя, але не довше ніж один рік. Протягом цього часу вона має отримати кваліфікацію, після чого може продовжувати працювати, – наголосила адвокатка.

Також вона зазначила, що нещодавно були оновлені нормативні акти, що визначають вимоги до освіти педагогів. Зокрема, затверджено Професійний стандарт учителя, який окреслює основні компетентності, трудові функції та критерії кваліфікації.

Крім цього, внесено зміни до положення про атестацію педагогічних працівників: воно регулює порядок присвоєння педагогічних звань і категорій, а також передбачає можливість зарахування навчання у закладах вищої освіти як підвищення кваліфікації.

За словами адвокатки, особа, яка працює вчителем, повинна мати вищу, фахову передвищу або професійну (професійно-технічну) освіту. Водночас протягом року така особа зобов’язана пройти атестацію.

Атестація, за словами Олени Воронкової, проводиться спеціальними атестаційними комісіями. Їх створюють заклади освіти та органи місцевого самоврядування у сфері освіти — сільські, селищні та міські ради.

Спочатку складається список педагогічних працівників, які мають пройти атестацію, після чого подаються відповідні документи. Крім того, керівник закладу освіти може ініціювати подання додаткових списків працівників цього закладу, яких також потрібно атестувати.

Хто має право працювати вчителем: вимоги до освіти

Вимоги щодо праці вчителем без педагогічної освіти регламентуються статтею 58 Закону України Про освіту. У ній вказано, що особи, які здобули вищу, фахову передвищу або професійну (професійно-технічну) освіту за педагогічною спеціальністю (педагогічну освіту), отримують від відповідного закладу освіти професійну кваліфікацію педагогічного працівника.

Педагогічна освіта передбачає підготовку особи так, щоб вона набула компетентностей у спеціальності, педагогіці та психології, зокрема через проходження педагогічної практики, необхідних для організації навчання, виховання та розвитку особистості, зокрема осіб з особливими освітніми потребами, а також для моніторингу педагогічної діяльності, аналізу педагогічного досвіду, проведення освітніх вимірювань, застосування освітніх технологій та методів навчання і для забезпечення ефективної взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

Особи, які здобули освіту за іншою спеціальністю, можуть отримати професійну кваліфікацію педагогічного працівника у разі, якщо це передбачено відповідною освітньою програмою. Якщо така кваліфікація не була присвоєна, вони мають право бути призначеними на посаду педагогічного працівника на строк один рік.

Продовження роботи на посадах педагогічних працівників у системах дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти можливе лише після успішної атестації, проведеної відповідно до встановленого законом порядку.

Для осіб, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, професійна кваліфікація педагогічного працівника може бути присвоєна закладом вищої або післядипломної освіти чи відповідним кваліфікаційним центром після одного року роботи на таких посадах за умови успішного складання кваліфікаційного іспиту відповідно до кваліфікаційних вимог або відповідного професійного стандарту (за наявності).

Кваліфікаційні категорії для вчителів без педагогічної освіти

Відповідно до пункту 9 Положення, особи, які не мають педагогічної освіти, але мають стаж роботи в одній із галузей економіки та працюють на посадах педагогічних працівників закладів освіти, можуть атестуватися без дотримання послідовності на присвоєння кваліфікаційної категорії за таких умов: спеціаліст другої категорії – за наявності не менше ніж 2 років такого стажу роботи;

спеціаліст першої категорії – не менше ніж 5 років;

спеціаліст вищої категорії – не менше ніж 7 років. Атестація осіб, які призначені на посади педагогічних працівників у заклади загальної середньої освіти, проводиться не раніше ніж через 1 рік після призначення.

