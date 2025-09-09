За минувшие сутки на фронте произошло 158 боевых столкновений.

Такие данные 9 вересня обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 9 вересня 2025

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 294-е сутки.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 294-е сутки.

