Российский диктатор Владимир Путин сказал американцам, что якобы захватит украинский Донбасс до конца текущего года.

Об этом в интервью каналу АВС рассказал президент Владимир Зеленский.

Может ли РФ захватить Донбасс до конца года: оценка Зеленского

Президент уточнил: за три года полномасштабной агрессии российский диктатор не завоевал 70% Донбасса, как заявляет в своих манипулятивных заявлениях.

Сейчас смотрят

Зеленский напомнил, что 11 лет назад россияне уже оккупировали треть Донбасса и Крымский полуостров.

– После начала полномасштабной войны почти за четыре года они захватили около 30% Донецкой области, не всего Донбасса. И мы сейчас контролируем еще 30%. 32%, если быть точными, – подчеркнул глава Украинского государства.

Таким образом, можно подсчитать, что россияне смогли оккупировать за все время полномасштабной войны еще 30% Донецкой области.

– Это много. Но миллион человек. Он потерял миллион человек. Вот эта цена. И это почти четыре года, – пояснил Владимир Зеленский.

Он добавил, что при этом Путин сказал Белому дому и представителю президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу, что может оккупировать весь Донбасс за три-четыре месяца.

Президент отметил, что такая информация не соответствует действительности.

– Цена – годы. И миллион человек, а если не годы, а быстрее, то просто больше людей. Не миллион человек, а два миллиона. Три миллиона трупов. Вот это цена этого, – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, украинский президент 12 августа отметил, что Силы обороны не будут выходить с территории Донецкой области в рамках так называемого обмена территориями, который предлагал Дональд Трамп.

Владимир Зеленский объяснил, что на этих территориях сейчас сосредоточена мощная часть украинской линии обороны, которую придется передать в руки врага.

Кроме того, за более чем три года полномасштабной войны россияне не смогли оккупировать даже трети одной области.

Источник : ABC News

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.