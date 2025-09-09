Понадобятся годы: Зеленский о планах Путина оккупировать Донетчину
Российский диктатор Владимир Путин сказал американцам, что якобы захватит украинский Донбасс до конца текущего года.
Об этом в интервью каналу АВС рассказал президент Владимир Зеленский.
Может ли РФ захватить Донбасс до конца года: оценка Зеленского
Президент уточнил: за три года полномасштабной агрессии российский диктатор не завоевал 70% Донбасса, как заявляет в своих манипулятивных заявлениях.
Зеленский напомнил, что 11 лет назад россияне уже оккупировали треть Донбасса и Крымский полуостров.
– После начала полномасштабной войны почти за четыре года они захватили около 30% Донецкой области, не всего Донбасса. И мы сейчас контролируем еще 30%. 32%, если быть точными, – подчеркнул глава Украинского государства.
Таким образом, можно подсчитать, что россияне смогли оккупировать за все время полномасштабной войны еще 30% Донецкой области.
– Это много. Но миллион человек. Он потерял миллион человек. Вот эта цена. И это почти четыре года, – пояснил Владимир Зеленский.
Он добавил, что при этом Путин сказал Белому дому и представителю президента США Дональда Трампа Стиву Уиткоффу, что может оккупировать весь Донбасс за три-четыре месяца.
Президент отметил, что такая информация не соответствует действительности.
– Цена – годы. И миллион человек, а если не годы, а быстрее, то просто больше людей. Не миллион человек, а два миллиона. Три миллиона трупов. Вот это цена этого, – резюмировал Владимир Зеленский.
Напомним, украинский президент 12 августа отметил, что Силы обороны не будут выходить с территории Донецкой области в рамках так называемого обмена территориями, который предлагал Дональд Трамп.
Владимир Зеленский объяснил, что на этих территориях сейчас сосредоточена мощная часть украинской линии обороны, которую придется передать в руки врага.
Кроме того, за более чем три года полномасштабной войны россияне не смогли оккупировать даже трети одной области.