Число жертв российской массированной атаки на Киев 24 мая возросло до трех.

Об этом 26 мая сообщили в Национальной полиции Украины.

Атака на Киев 24 мая: число жертв возросло

В полиции заявили, что во время проведения аварийно-спасательных работ в Шевченковском районе Киева обнаружили фрагменты тела человека.

Сейчас смотрят

По предварительным данным, они могут принадлежать жительнице полуразрушенного дома, которая после атаки считалась без вести пропавшей.

Для окончательной идентификации будет назначена ДНК-экспертиза.

Таким образом, число погибших в результате российского обстрела столицы возросло до трех человек.

Напомним, что в ночь на 24 мая российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев ракетами и ударными беспилотниками.

В результате обстрела пострадали 86 человек, среди них — двое детей.

Повреждения и разрушения зафиксированы во всех районах столицы — были повреждены жилые дома, общежития, торговые объекты, школы и гражданская инфраструктура.

Наибольшие последствия зафиксированы в Шевченковском районе, где был разрушен подъезд пятиэтажного дома, ТЦ Квадрат, Лукьяновский рынок и поврежден вход на станцию метро Лукьяновская.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.