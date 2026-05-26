Под завалами нашли фрагменты тела: количество жертв атаки на Киев 24 мая возросло до трех
Число жертв российской массированной атаки на Киев 24 мая возросло до трех.
Об этом 26 мая сообщили в Национальной полиции Украины.
В полиции заявили, что во время проведения аварийно-спасательных работ в Шевченковском районе Киева обнаружили фрагменты тела человека.
По предварительным данным, они могут принадлежать жительнице полуразрушенного дома, которая после атаки считалась без вести пропавшей.
Для окончательной идентификации будет назначена ДНК-экспертиза.
Таким образом, число погибших в результате российского обстрела столицы возросло до трех человек.
Напомним, что в ночь на 24 мая российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киев ракетами и ударными беспилотниками.
В результате обстрела пострадали 86 человек, среди них — двое детей.
Повреждения и разрушения зафиксированы во всех районах столицы — были повреждены жилые дома, общежития, торговые объекты, школы и гражданская инфраструктура.
Наибольшие последствия зафиксированы в Шевченковском районе, где был разрушен подъезд пятиэтажного дома, ТЦ Квадрат, Лукьяновский рынок и поврежден вход на станцию метро Лукьяновская.