Ночью и утром 26 мая российские войска продолжили атаки по Украине, применяя ударные беспилотники и ракеты. Под ударами оказались Одесская, Полтавская, Николаевская и Днепропетровская области.

Также стало известно о третьей жертве в результате атаки на Киев 24 мая.

Параллельно украинские военные нанесли удар крылатыми ракетами Storm Shadow по пункту управления россиян на временно оккупированной Луганщине, а в России пытаются стимулировать набор контрактников новыми кредитными льготами.

Атака на Одессу

Ночью на 26 мая российские войска атаковали Одессу ракетами и ударными беспилотниками.

В результате ударов поврежден фасад и окна одного из инфраструктурных объектов. Взрывной волной также повреждены школа и жилые дома — в учебном заведении выбито 47 окон, еще 50 окон повреждены в пяти многоэтажках.

Для ликвидации последствий в школе задействовали спецтехнику. Коммунальщики и экстренные службы продолжают восстановительные работы.

Известно об одном погибшем мужчине. Медики боролись за его жизнь, однако спасти его не удалось.

Еще как минимум трое человек пострадали. Один из раненых находится в тяжелом состоянии.

Окончательные масштабы разрушений и последствия атаки уточняются.

Атака на Полтавский район

Ночью российский беспилотник попал по территории частного домовладения в Полтавском районе.

В результате удара жилой дом, где проживала пожилая женщина, был практически разрушен.

Спасатели деблокировали пострадавшую из-под завалов и передали медикам. Ей оказывают необходимую помощь.

После попадания возникли пожары, которые удалось оперативно ликвидировать.

На месте продолжаются аварийно-спасательные работы и фиксация последствий удара.

Взрывы в Николаеве

Утром 26 мая раздались взрывы в Николаеве во время воздушной тревоги.

Перед этим Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении города.

После серии взрывов начальник Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в области продолжалась боевая работа.

По состоянию на утро пострадавших не зафиксировано. В то же время из-за падения обломков повреждены стены частного дома.

Кроме того, накануне российские войска атаковали FPV-дроном Куцурубскую общину Николаевского района. Там также обошлось без жертв.

Удары по Днепропетровской области

В течение суток российские войска около десяти раз атаковали районы Днепропетровской области.

Под ударами оказались Никополь, Покровская, Марганецкая, Червоногригорьевская и Томаковская общины.

В результате обстрелов повреждены предприятие, частные дома, хозяйственное сооружение и автомобиль.

В Верховцевом Каменского района разрушена инфраструктура.

Также россияне обстреливали Украинскую и Петропавловскую общины Синельниковского района.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Увеличилось число жертв атаки на Киев 24 мая

Число погибших в результате массированной российской атаки на Киев 24 мая возросло до трех человек.

Во время аварийно-спасательных работ в Шевченковском районе спасатели и правоохранители обнаружили фрагменты тела человека.

По предварительным данным, они могут принадлежать жительнице полуразрушенного дома, которая после удара считалась пропавшей без вести.

Для окончательной идентификации назначат ДНК-экспертизу.

Таким образом, число жертв российского ракетно-дронового удара по столице возросло до трех человек.

На месте продолжают работать спасатели, следователи и коммунальные службы.

Удар Storm Shadow по пункту управления РФ

Воздушные силы ВСУ нанесли удар крылатыми ракетами Storm Shadow по важному пункту управления и связи российских войск на временно оккупированной территории Луганской области.

В Генеральном штабе сообщили, что удар был нанесен 25 мая.

По данным военных, пораженный объект использовался для координации действий российских подразделений.

В Генштабе подчеркнули, что операция продемонстрировала способность украинских сил поражать критически важные цели врага даже в глубоком тылу.

Путин разрешил не погашать кредиты участникам войны

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет участникам войны против Украины и членам их семей не погашать просроченные кредиты.

Новые правила распространяются на россиян, которые подписали контракт с Минобороны РФ как минимум на год после 1 мая 2026 года.

Речь идет о списании долгов до 10 млн рублей по кредитам, оформленным еще до подписания контракта.

Кроме того, в случае гибели военного или получения им инвалидности I группы кредитные обязательства семьи полностью прекращаются.

Аналитики предполагают, что таким образом Кремль пытается стимулировать набор новых контрактников на фоне падения темпов мобилизации и дефицита личного состава.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 553-е сутки.

