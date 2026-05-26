Во время ночной атаки на Украину 26 мая российские войска применили баллистические ракеты и более сотни беспилотников разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 26 мая: что известно

В ночь на 26 мая (с 18:00 25 мая) российские войска атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской области РФ и временно оккупированного Крыма.

Кроме того, враг запустил 122 ударных БпЛА типа Shahed, в частности реактивные, а также беспилотники Гербера, Италмас и дроны-имитаторы типа Пародия.

Запуски осуществлялись из районов Орла, Курска, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 26 мая силы ПВО сбили или подавили 111 вражеских беспилотников на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание девяти ударных БпЛА и ракет на 11 локациях. Еще на трех локациях зафиксировали падение обломков сбитых дронов.

В частности, в ночь на 26 мая российские войска также атаковали Одессу ракетами и ударными беспилотниками.

По данным главы ОВА Олега Кипера, в результате атаки поврежден фасад и остекление одного из объектов инфраструктуры.

Взрывной волной также выбило 47 окон в школе и еще 50 окон в пяти жилых домах.

По состоянию на утро известно об одном погибшем мужчине, еще трое человек получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

По данным Воздушных сил ВСУ, вражеская атака продолжается до сих пор — в воздушном пространстве Украины фиксируются российские БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 553-е сутки.

