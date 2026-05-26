В Корюковском районе Черниговской области в результате падения российского дрона вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожар в Черниговской области: что известно

Пожар в Черниговской области возник на 7 гектарах природных насаждений и сухой растительности.

Чрезвычайники отметили, что пожар удалось ликвидировать.

Позже глава местной ОВА Вячеслав Чаус добавил, что за прошедшие сутки россияне обстреливали Черниговщину преимущественно FPV-дронами и сбросами с беспилотников в пограничные.

– Всего зафиксировано 39 обстрелов – это 51 взрыв. В Новгороде-Северском в результате падения БПЛА повреждены крыша и потолок жилого дома. В Черниговском районе – попадание по транспортной инфраструктуре, – перечислил он.

Также Чаус сообщил, что, кроме Крюковского района, пожары тушили в Городнянской и Киселевской общинах Черниговского района.

Напомним, ночью и утром 25 мая Россия продолжила атаки на украинские города и регионы. Под ударами оказались Чернигов, Запорожье, Богодухов Харьковской области и Днепропетровская область.

