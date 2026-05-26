МИД Украины выразил искреннюю благодарность всем иностранным дипломатическим миссиям и иностранным дипломатам, которые продолжают работать в нашем государстве во время войны и отвергают российский шантаж и угрозы.

Реакция МИД Украины на шантаж Кремля

Ведомство на своей официальной странице подчеркнуло, что общий уровень угроз со стороны России для Киева и других украинских городов остается таким же, как и в предыдущие годы и месяцы большой войны. И на этом фоне новые российские угрозы не что иное, как шантаж.

— Уже более четырех лет и трех месяцев Россия применяет против столицы Украины весь спектр смертоносных ракет и дронов, — напоминают в ведомстве.

В МИД отметили, что Москва фактически признается в том, что ее обстрелы направлены, в частности, на запугивание иностранного дипкорпуса.

– Это свидетельство будет ценным доказательством в международно-правовых процессах против государства агрессора, – говорится в сообщении.

Также в МИД Украины напомнили партнерам и союзникам, что лучшим ответом на угрозы Кремля остается усиление давления на РФ и поддержка нашего государства, в частности укрепление способностей ПВО.

– Москва должна получать от международного сообщества правильные и консолидированные сигналы: единство, силу и принципиальность, – добавили в ведомстве.

В целях противодействия российскому запугиванию МИД Украины готов оказать содействие в дополнительном усилении безопасности иностранных дипмиссий, которые обратятся с соответствующим запросом.

Реакция Польши на угрозы РФ

В МИД Польши отреагировали на призывы России к иностранцам, включая дипломатов, немедленно покинуть Киев из-за планов совершать удары по военным целям и центрам принятия решений.

— Мы продолжаем рассматривать все нападения на Украину, в частности на объекты и гражданское население, как акты неоправданной агрессии, которые приводят к огромным человеческим и инфраструктурным жертвам, — говорится в сообщении.

Также в МИД Польши заявили, что будут рассматривать любое нападение на польские дипломатические миссии как умышленное.

— Действия Российской Федерации имеют серьезные международно-правовые последствия, что еще больше подрывает ее роль как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Мы призываем Россию немедленно прекратить свою неоправданную и незаконную агрессию и соблюдать свои международные обязательства и договоры, — говорится в сообщении.

Реакция посольств Франции, Великобритании, Германии на заявления РФ

Другие европейские посольства также отреагировали на заявления России о возможных последующих атаках по Киеву и требованиях к дипломатическим учреждениям покинуть столицу.

В посольстве Франции заявление МИД РФ назвали неприемлемым, подчеркнув, что угрозы Москвы ударить по “центрам принятия решений” и иностранным посольствам в Украине противоречат международным обязательствам России.

В немецком посольстве отметили, что работают в обычном режиме в рамках концепции безопасности, которая предусматривает постоянный мониторинг ситуации. Там также добавили, что персонал не был отозван.

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова заявила, что представительство ЕС продолжает работу, несмотря на российские угрозы. По ее словам, угрозы дипломатам и международным организациям свидетельствуют не о силе, а об отчаянии.

В МИД Великобритании заявления России назвали безответственными и неоправданными. Представитель ведомства подчеркнул, что любая атака на дипломатическую миссию будет серьезным нарушением международного гуманитарного права и последующей эскалацией незаконной войны России против Украины.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Марко Рубио пригрозил новыми ударами по Киеву. Лавров призвал США эвакуировать дипломатический персонал из столицы Украины.

Источник : Суспільне

