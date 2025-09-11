Трехсторонний формат лидеров — эффективен для завершения войны: Зеленский после встречи с Келлогом
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со специальным представителем президента США, генералом Китом Келлогом.
Встреча Зеленского и Келлога в Киеве — о чем говорили
Как заявил Владимир Зеленский, встреча с Китом Келлогом была конструктивной.
Они говорили о различных векторах сотрудничества, в частности о том, как достичь реального мира и гарантировать Украине безопасность.
Речь идет об отдельных проектах в рамках инициативы PURL по финансированию производства и закупке систем ПВО Patriot, сильных двусторонних соглашениях по совместному производству дронов и оружия, которые Украина предложила США.
— Рассчитываем на положительную реакцию США. Предметно обсудили давление на россиян и то, что можем сделать вместе с партнерами в тарифно-санкционной политике, чтобы как можно быстрее была возможность встретиться на уровне лидеров и закончить эту войну, — подчеркнул Зеленский.
По его мнению, бесспорно наиболее эффективным является трехсторонний формат лидеров.
Кроме этого, они обсудили возвращение похищенных украинских детей, международное сотрудничество на этом треке и условия, в которых находятся несовершеннолетние.
Владимир Зеленский выразил соболезнования американскому народу в связи с ужасным убийством Чарли Кирка, поблагодарил президента США Дональда Трампа за соболезнования и реакцию на убийство украинки Ирины Заруцкой, которое произошло в штате Северная Каролина.
Он считает, что важно, чтобы справедливость торжествовала каждый раз, когда насилие пытается взять верх.
В то же время украинская сторона готовится к 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Они обсудили запланированные мероприятия, координацию между Украиной и США, работу в рамках коалиции желающих, прорабатывают потенциальные встречи и различные форматы.