Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве со специальным представителем президента США, генералом Китом Келлогом.

Как заявил Владимир Зеленский, встреча с Китом Келлогом была конструктивной.

Они говорили о различных векторах сотрудничества, в частности о том, как достичь реального мира и гарантировать Украине безопасность.

Речь идет об отдельных проектах в рамках инициативы PURL по финансированию производства и закупке систем ПВО Patriot, сильных двусторонних соглашениях по совместному производству дронов и оружия, которые Украина предложила США.

— Рассчитываем на положительную реакцию США. Предметно обсудили давление на россиян и то, что можем сделать вместе с партнерами в тарифно-санкционной политике, чтобы как можно быстрее была возможность встретиться на уровне лидеров и закончить эту войну, — подчеркнул Зеленский.

По его мнению, бесспорно наиболее эффективным является трехсторонний формат лидеров.

Кроме этого, они обсудили возвращение похищенных украинских детей, международное сотрудничество на этом треке и условия, в которых находятся несовершеннолетние.

Владимир Зеленский выразил соболезнования американскому народу в связи с ужасным убийством Чарли Кирка, поблагодарил президента США Дональда Трампа за соболезнования и реакцию на убийство украинки Ирины Заруцкой, которое произошло в штате Северная Каролина.

Он считает, что важно, чтобы справедливость торжествовала каждый раз, когда насилие пытается взять верх.

В то же время украинская сторона готовится к 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Они обсудили запланированные мероприятия, координацию между Украиной и США, работу в рамках коалиции желающих, прорабатывают потенциальные встречи и различные форматы.

