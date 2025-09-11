Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Києві зі спеціальним представником президента США, генералом Кітом Келлогом.

Зустріч Зеленського і Келлога у Києві – про що говорили

Як заявив Володимир Зеленський, зустріч з Кітом Келлогом була конструктивною.

Вони говорили про різні вектори співпраці, зокрема як досягти реального миру та гарантувати Україні безпеку.

Зараз дивляться

Йдеться про окремі проєкти в рамках ініціативи PURL на фінансування виробництва та закупівлю систем ППО Patriot, сильні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів та зброї, які Україна запропонувала США.

– Розраховуємо на позитивну реакцію США. Предметно обговорили тиск на росіян і те, що можемо зробити разом із партнерами в тарифно-санкційній політиці, щоб якомога швидше була можливість зустрітися на рівні лідерів і закінчити цю війну, – наголосив Зеленський.

На його думку, безперечно найбільш ефективним є тристоронній формат лідерів.

Крім цього, вони обговорили повернення викрадених українських дітей, міжнародну співпрацю на цьому треку та умови, в яких перебувають неповнолітні.

Володимир Зеленський висловив співчуття американському народові у зв’язку із жахливим убивством Чарлі Кірка, подякував президенту США Дональду Трампу за співчуття та реакцію на вбивство українки Ірини Заруцької, яке сталося в штаті Північна Кароліна.

Він вважає, що важливо, щоб справедливість тріумфувала щоразу, коли насильство намагається взяти гору.

Водночас українська сторона готується до 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Вони обговорили заплановані заходи, координацію між Україною та США, роботу в рамках коаліції охочих, опрацьовують потенційні зустрічі та різні формати.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.