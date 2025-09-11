Швеция планирует выделить на военную поддержку Украины еще 70 млрд крон (около $7,5 млрд) в течение ближайших двух лет.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон, сообщает Reuters.

Военная поддержка Украины от Швеции

По словам Йонсона, большую часть средств планируют выделить на закупки, которые будет осуществлять шведское агентство по оборонным материалам, в частности на дополнительные артиллерийские системы Archer.

Министр обороны Швеции подчеркнул, что его страна готова оказать дополнительную поддержку Польше, если в этом будет необходимость.

— Мы немедленно связались с министром обороны Польши и заявили, что готовы предоставить ресурсы, если страна проявит заинтересованность в этом, — утверждает Йонсон.

Он объяснил, что любая подобная поддержка будет координироваться в рамках НАТО, а Швеция выражает полную солидарность с Польшей.

Украина и Швеция недавно достигли договоренности о совместном производстве оборонной техники на территории обоих государств.

Кроме того, сообщалось, что Швеция, Норвегия и Дания вместе выделят около 5 млрд норвежских крон ($500 млн) на программу НАТО по поставкам американского вооружения Украине.

