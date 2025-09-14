Военно-морские силы ВСУ несколько дней назад поразили во временно оккупированном Крыму коммуникационный узел Черноморского флота России.

Об этом 14 сентября сообщили в пресс-службе ВМС Украины.

Удар по коммуникационному узлу Черноморского флота РФ: что известно

— В ночь на 11 сентября Военно-морские силы поразили коммуникационный узел ЧФ РФ на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы Севастополь, во временно оккупированной АР Крым, — говорится в сообщении.

Этот коммуникационный узел обеспечивал управление подразделениями Черноморского флота РФ.

Последствия удара по военному объекту оккупантов украинские военные не уточняют.

На фото видно только два черных пятна в местах попаданий.

В начале сентября украинские моряки уничтожили скоростной катер Черноморского флота РФ, который пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендровскую косу.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 299-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

