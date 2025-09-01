В Крыму ГУР поразило два российских вертолета Ми-8 и буксир
Бойцы спецподразделения Призраки Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма.
В результате атаки уничтожены два вертолета Ми-8 и поврежден российский буксир.
Два вертолета Ми-8 и вражеское судно: спецоперация в Крыму
Спецподразделение ГУР МО Украины Примары нанесло удар дронами по авиабазе российских захватчиков в Гвардейском, недалеко от Симферополя.
В результате атаки были поражены два российских военных вертолета Ми-8, ориентировочная стоимость выведенных из строя машин составляет $20-30 млн.
Кроме этого, спецназовцы поразили вражеский буксир в Севастопольской бухте. По предварительным данным, речь идет о судне БУК-2190.
ГУР отмечает, что эти действия являются частью системной кампании по уничтожению военной инфраструктуры РФ на временно оккупированном полуострове.
– Демилитаризация Крыма продолжается, – заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в ночь на 28 августа 2025 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины провели ряд спецопераций на территории временно оккупированного Крыма.
В частности, была поражена радиолокационная станция 91Н6Е из состава зенитного комплекса С-400 Триумф.
Фото: ГУР