Бойцы спецподразделения Призраки Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма.

В результате атаки уничтожены два вертолета Ми-8 и поврежден российский буксир.

Два вертолета Ми-8 и вражеское судно: спецоперация в Крыму

Спецподразделение ГУР МО Украины Примары нанесло удар дронами по авиабазе российских захватчиков в Гвардейском, недалеко от Симферополя.

В результате атаки были поражены два российских военных вертолета Ми-8, ориентировочная стоимость выведенных из строя машин составляет $20-30 млн.

Кроме этого, спецназовцы поразили вражеский буксир в Севастопольской бухте. По предварительным данным, речь идет о судне БУК-2190.

ГУР отмечает, что эти действия являются частью системной кампании по уничтожению военной инфраструктуры РФ на временно оккупированном полуострове.

– Демилитаризация Крыма продолжается, – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 августа 2025 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины провели ряд спецопераций на территории временно оккупированного Крыма.

В частности, была поражена радиолокационная станция 91Н6Е из состава зенитного комплекса С-400 Триумф.

Фото: ГУР

Источник : ГУР

