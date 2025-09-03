Украинские моряки уничтожили скоростной катер Черноморского флота РФ, который пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендровскую косу.

Об этом 3 сентября соообщили в Военно-морских силах ВСУ.

Уничтожение катера Черноморского флота РФ

— ВМС уничтожили очередной скоростной катер Черноморского флота РФ, который пытался доставить подразделение воздушно-десантных войск на Тендровскую косу (длинный узкий остров-коса в северной части Черного моря у берегов Херсонской области, — Ред.), — говорится в сообщении.

Вместе с катером ликвидированы семь оккупантов, еще четверо ранены.

Недавно, 20 августа, бойцы ГУР во время спецоперации уничтожили в Черном море недалеко от временно оккупированного Железного Порта Херсонской области катер с российскими оккупантами. Тогда все пять членов экипажа были ликвидированы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 288-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

