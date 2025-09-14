Військово-морські сили ЗСУ кілька днів тому уразили в тимчасово окупованому Криму комунікаційний вузол Чорноморського флоту Росії.

Про це 14 вересня повідомили у пресслужбі ВМС України.

Удар по комунікаційному вузлу Чорноморського флоту РФ: що відомо

– Уночі проти 11 вересня Військово-морські сили уразили комунікаційний вузол ЧФ РФ на території 184-ї науково-дослідницької експериментальної бази Севастополь, у тимчасово окупованому АР Крим, – йдеться в повідомленні.

Зараз дивляться

Цей комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами Чорноморського флоту РФ.

Наслідки удару по військовому об’єкту окупантів українські військові не уточнюють.

На фото видно лише дві чорні плями в місцях влучань.

На початку вересня українські моряки знищили швидкісний катер Чорноморського флоту РФ, який намагався доставити підрозділ повітряно-десантних військ на Тендрівську косу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 299-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.