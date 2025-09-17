Украинская сторона располагала информацией о подготовке наступления со стороны России по четырем направлениям.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского парламента Робертой Метзолой.

Зеленский о подготовке наступления РФ на четырех направлениях

По словам главы государства, Россия выбрала четыре основных направления по всем документам и информации разведки.

Сейчас смотрят

Зеленский рассказал, что украинская сторона не знала только последовательность запланированных российских наступлений.

Однако президент Украины подчеркнул, что они состоялись, в частности Сумское наступление, Новопавловская операция, Покровская операция как одна из основных, а также Запорожское направление.

По мнению главы государства, россияне провалили Сумскую операцию, понеся значительные потери, прежде всего в личном составе.

— Они на сегодняшний день — я не знаю, что будет условно завтра — отказались от этого направления, перебросили свои средства и личный состав на другое направление, — обратил внимание Зеленский.

По его словам, это может произойти в течение двух ближайших суток. Однако благодаря усилиям Сил обороны Украины у россиян не хватает сил для сильных ударов в рамках двух оставшихся операций, подчеркнул глава государства.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что войска РФ планируют начать еще две тяжелые наступательные кампании, поэтому партнеры должны предоставить больше военной помощи для ВСУ.

Источник : Укринформ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.