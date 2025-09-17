Президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент существуют два ключевых плана: завершение войны и поиск дополнительного финансирования для преодоления вызовов, связанных с войной.

Зеленский назвал стоимость одного года войны

— Цена этой войны, например, на сегодняшний день, и какие вызовы у нас есть, цена одного года, 120 миллиардов (президент не уточнил в какой валюте, — Ред.), и 60 — дает украинский бюджет, и 60 — я должен найти в следующем году, я надеюсь, что мы закончим эту войну, но в любом случае, план А — закончить, план Б — 120, вот и все, — сказал Зеленский во время пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Мецолой в среду.

Он подчеркнул, что “это большой вызов”, однако это не означает, что “это будет нужно в мирное время, во время перемирия или чего-то подобного”, или что “нужны такие большие деньги в течение 10 лет”.

– Но в любом случае, вы должны понимать масштаб этого вопроса, поэтому мы много обсуждаем эти деньги, – отметил президент Украины.

Зеленский также сообщил, что Украина будет обсуждать с США гарантии безопасности, которые они готовы предоставить по аналогии с 5 статьей НАТО, и для этого должны быть приняты двусторонние решения.

Напомним, общий объем расходов на национальную безопасность и оборону в проекте бюджета на 2026 год предусмотрен в размере 2,8 трлн грн, что на 6,5% больше по сравнению с расходами этого года.

Из этой суммы 44,8 млрд грн предусмотрено на производство оружия и боеприпасов в Украине, а 37,6 млрд грн — на производство дронов.

