Россия обжалует в Международном суде ООН решение о сбивании малайзийского боинга над территорией Украины в 2014 году, чтобы избежать ответственности.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Как Россия пытается избежать ответственности за сбивание боинга MH17

Пропагандисты подчеркивают, что решение Совета международной организации гражданской авиации об ответственности РФ за это преступление якобы безосновательно, продиктовано конъюнктурными политическими мотивами, а Россия его не признает.

В ЦПД отмечают, что российская пропаганда использует катастрофу MH17 для обвинения в этом преступлении Украины, чтобы подпитывать российский миф о якобы агрессии Киева против мирного Донбасса в 2014 году и оправдать полномасштабное вторжение.

Кроме того, юридическое обжалование позволяет РФ не выплачивать компенсации семьям погибших.

— Несмотря на доказанные факты, Москва продолжает не признавать другие свои военные преступления, ведь это разрушит пропагандистский миф о якобы окруженной врагами миролюбивой России, — отметили в ЦПД.

Напомним, что авиакатастрофа рейса MH17, в которой 17 июля 2014 года погибли все 283 пассажира боинга и 15 членов экипажа, в том числе 80 детей, была тщательно расследована международными институтами.

Они признали ответственность РФ за это преступление и его конкретных исполнителей.

Ответственность России за сбивание самолета доказана и очевидна.

