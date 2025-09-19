Росія оскаржує в Міжнародному суді ООН рішення щодо збиття малайзійського боїнга над територією України у 2014 році, щоб уникнути відповідальності.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України.

Як Росія намагається уникнути відповідальності за збиття боїнга MH17

Пропагандисти наголошують, що рішення ради Міжнародної організації цивільної авіації про відповідальність РФ за цей злочин нібито безпідставне, продиктоване кон’юнктурними політичними мотивами, а Росія його не визнає.

У ЦПД зазначають, що російська пропаганда використовує катастрофу MH17 для звинувачення в цьому злочині України, щоб підживлювати російський міф про нібито агресію Києва проти мирного Донбасу у 2014 році та виправдати повномасштабне вторгнення.

Крім того, юридичне оскарження дозволяє РФ не виплачувати компенсації родинам загиблих.

— Попри доведені факти, Москва продовжує не визнавати інші свої воєнні злочини, адже це руйнуватиме пропагандистський міф про нібито оточену ворогами миролюбну Росію, – зазначили у ЦПД.

Нагадаємо, що авіакатастрофа рейсу MH17, в якій 17 липня 2014 року загинули усі 283 пасажири боїнга та 15 членів екіпажу, зокрема 80 дітей, була ретельно розслідувана міжнародними інституціями.

Вони визнали відповідальність РФ за цей злочин та його конкретних виконавців.

Відповідальність Росії за збиття літака доведена та є очевидною.

