Дело MH17: Совет ICAO признал Россию виновной в сбитии самолета

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) официально возложил вину за катастрофу рейса MH17 на Российскую Федерацию. Ожидается рассмотрение вопроса о компенсации ущерба.

Об этом говорится в сообщении правительства Нидерландов.

РФ ответственна за сбитие рейса MH17 — ICAO

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Решение Совета ICAO подтверждает, что Россия нарушила положения Чикагской конвенции по международной гражданской авиации, совершив противоправное применение военного вооружения против пассажирского самолета.

Таким образом, ICAO подтвердила правомерность действий Нидерландов и Австралии, которые в 2022 году возбудили дело против РФ по факту сбития самолета рейса MH17.

В течение ближайших недель Совет ICAO намерен рассмотреть механизмы возмещения убытков.

Нидерландская и австралийская стороны уже обратились к ICAO с призывом возложить на Россию обязательства вступить в переговоры с ними по этому вопросу.

Глава Министерства иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что решение Совета имеет особое значение для семей погибших пассажиров.

— Решение не может избавить их от скорби и страданий, но это важный шаг на пути к установлению истины, справедливости и ответственности для всех жертв рейса MH17 и их родственников. Кроме того, это решение является четким сигналом международному сообществу о том, что государства не могут безнаказанно нарушать международное право, — отметил он.

РФ сбила Boeing-777 над оккупированной Донецкой областью

Напомним, в июле 2014 года над временно оккупированной территорией Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате трагедии погибли все 298 пассажиров, находившихся на борту.

По данным международного расследования, самолет был сбит ракетой Бук, которая была доставлена с территории РФ. Установка принадлежала 53 зенитной ракетной бригаде ВС РФ. После пуска ракеты ее вернули обратно в Россию.

Следствие и суд в Нидерландах, пришли к выводу, что ракетный удар был осуществлен пророссийскими боевиками при участии российских военных.

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