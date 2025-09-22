Ежегодно тысячи хасидов приезжают в Умань (Черкасская область) на празднование Рош ха-Шана — еврейского Нового года. В этом году его будут отмечать в течение 22-24 сентября.

Факты ICTV решили узнать подробнее, кто такие хасиды, как традиции хасидизма связаны с Украиной и почему паломники едут в Умань ежегодно даже во время полномасштабной войны.

Старший научный сотрудник отдела фонда иудаики Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, президент Украинской ассоциации иудаики Виталий Черноиваненко ответил на эти и другие вопросы.

Что такое хасидизм и кто такие хасиды

Хасидизм — это одно из направлений иудаизма, которое зародилось в XVIII веке как новая альтернатива того времени.

— Вообще еврейская религия очень пестрая и разнообразная. В ней выделяются различные направления. Хасидизм — это одно из направлений иудаизма, которое появилось в XVIII веке. Хасидизм появляется первоначально именно на украинских землях в составе Речи Посполитой. Поэтому хасидизм связан непосредственно с Украиной, — отметил он.

Хасидом (в переводе с иврита — набожный, благочестивый, сторонник, последователь) считают человека, который глубоко погружен в Каббалу — духовное мистически-философское учение иудаизма.

Один из ключевых принципов хасидизма — связь с духовными лидерами (цадиком или ребе), которых считают посредниками между верующими и Богом.

— Но дальше хасидизм разрастается, и ученики основателя хасидизма, Исраэля бен Элиэзера (он же Бешт), основывают различные направления уже внутри самого хасидского движения. Они географически представлены очень широко и не ограничиваются только украинскими землями. Но и на украинских землях очень активно развивается хасидизм, если мы говорим дальше, например, о XIX веке, в частности о брацлавском хасидизме, основателем которого был рабби Нахман, — объяснил Виталий Черноиваненко.

Почему хасиды отмечают Рош ха-Шана в Умани

Один из духовных лидеров, а именно цадик рабби Нахман из Брацлава, который считается основателем брацлавского хасидизма, похоронен в Умани.

Цадик Нахман является правнуком основателя хасидизма Бешта. Он родился в Меджибоже (сейчас — Хмельницкая область).

— Рабби Нахман действительно родился в Меджибоже, там прошло его детство. Но дальше он как раввин, как духовный учитель, определенным образом путешествует. Вообще хасидские учителя основывают дворы со своими последователями и верующими, превращаются в цадиков (дословно — праведников), то есть духовных лидеров для определенных направлений. Несколько лет рабби Нахман провел в нескольких дворах, в частности в Брацлаве.

Если вы посмотрите шире на то, как в литературе называют различных хасидских учителей, например, рабби Нахман из Городенки, рабби Леви Ицхак из Бердичева, рабби Дов-Бер из Межирича, рабби Нахман из Брацлава, то есть откуда-то. Там, где больше всего какая-то закрепилась слава за тем или иным духовным учителем, где он был заметной фигурой. За рабби Нахманом больше всего закрепилась такая местность, как Брацлав, — отметил Виталий Черноиваненко.

В Умани рабби Нахман поселился незадолго до своей смерти. Он хотел почтить память о трагическом событии времен Колиивщины, известном как Уманская трагедия, которая произошла в 1768 году.

Тогда тысячи евреев, которые жили в Умани, отказались изменить веру и приняли страшную смерть.

— В Умань едут разные люди сегодня, преимущественно религиозные, но разных направлений. Брацлавский хасидизм — это их история. То есть эта история изначально касается не всего хасидизма. Почему так сложилось именно у этих хасидов? Такая традиция, потому что основатель их направления рабби Нахман последние годы своей жизни провел именно в Умани. Он там умер. Его могила здесь находится и до сих пор. Вообще в хасидизме традиция паломничества к местам захоронений своих основателей и учителей — это распространенное явление, — сказал он.

Рабби Нахман завещал своим ученикам приезжать к его могиле после смерти и молиться. И лучше всего это делать на Рош ха-Шана. Он умер 16 октября 1810 года.

— Во время Уманской трагедии погибло немало местных евреев. Когда рабби Нахман прибыл в Умань, то его повели на могилы, где похоронены евреи, погибшие во время Колиивщины. Он был очень тронут и сказал, что ему суждено быть похороненным здесь, тем самым успокаивая души невинно убитых евреев. То есть его душа помогает обрести покой их душам. И это довольно мистическая мысль.

Президент Украинской ассоциации иудаики объяснил, почему рабби Нахман завещал приезжать на его могилу, когда продолжается Рош ха-Шана.

— Рош ха-Шана — это Новый Год в иудаизме, время обновлений. То есть жизнь представляется хасидами как определенный круговорот. Это процесс, который требует постоянных обновлений и работы над собой. Рош ха-Шана казалось лучшим временем для этого, ведь в разных культурах есть такие представления, что Новый Год должен приносить какие-то обновления в жизни человека, — поделился Виталий Черноиваненко.

Почему хасиды едут в Умань, несмотря на риски войны

— Я ответил бы довольно коротко, но начав с философской постановки. Мы должны понимать в целом, что такое паломничество, кто такой паломник. Это религиозный человек с определенной верой, представлениями и убеждениями. Если они достаточно мощные и твердые, то для веры трудно найти какие-то препятствия. Ни сейчас условия полномасштабного вторжения, ни пандемия, которая была тоже определенным вызовом, не останавливали хасидов приезжать в Умань, — отметил он.

Поскольку рабби Нахман из Брацлава завещал своим последователям приезжать к месту его захоронения, то хасиды начали прибывать на могилу уже в первую годовщину его смерти — в 1811 году.

— Они приезжали в дальнейшем, до конца существования Российской империи, еще некоторое время после этого. И они пытались приезжать во времена Советского Союза. Были некоторые такие случаи, разумеется, но не массовые. Просто не было такого количества последователей. Советский Союз сам по себе уже был преградой, и далеко не все от хасидов зависело. Представим, как гражданин Государства Израиль в советское время приехал бы в тоталитарную страну с целью религиозного паломничества? Это вообще была бы фантастика, — считает он.

Если говорить о современном явлении паломничества в независимой Украине, то в Умань преимущественно приезжают последователи брацлавского хасидизма, хотя и не только они.

— Как известно, правоверный мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить паломничество в Мекку. Так же для последователя учения раввина Нахмана обязательным является паломничество в Умань. Но едут также представители других иудейских направлений, не хасидских, порой даже нерелигиозные люди, для которых это возможность, как бы мы сейчас сказали, потусить.

Например, когда-то ехали в Индию с целью духовных поисков. Для кого-то точно так же и Умань является местом, где ищут духовных истин, а кто-то едет просто как в отпуск: повеселиться, выпить рюмку, попеть, потанцевать. Это если мы говорим о реальной картине, — сказал Виталий Черноиваненко.

С какими сложностями могут сталкиваться хасиды

В Министерстве иностранных дел предупреждают, что непрекращающаяся полномасштабная агрессия России, постоянные массированные ракетные обстрелы украинских городов и общин, гражданской и транспортной инфраструктуры, постоянный террор, диверсии, провокации представляют реальную угрозу жизни и безопасности людей.

МИД призывает хасидов, которые планируют совершить паломничество в Умань на Рош га-Шана, учесть невозможность обеспечения полноценной безопасности иностранным гражданам на территории Украины.

— В случае посещения Умани вопреки предостережениям украинских властей, следует учитывать, что в Украине действует правовой режим военного положения, предусматривающий ряд дополнительных регулирований, в частности ограничение свободы передвижения, комендантский час, усиленное патрулирование, запрет на проведение массовых мероприятий и собраний, а также применение принудительных мер к лицам, не соблюдающим установленные ограничения, — говорится в сообщении.

В МИД перечислили другие обстоятельства, которые следует учитывать при планировании поездок в Украину. Среди них:

перегруженность транспортного сообщения и возможные задержки движения из-за обстрелов;

нехватка укрытий в местах массового пребывания;

отсутствие достаточного количества медперсонала и медучреждений в Умани для обеспечения медицинского обслуживания паломников.

Как Украина может способствовать осведомленности о традициях хасидов

— У нас нет какого-то противостояния или значительных недоразумений. Мы знаем, что украинское население в целом не является антисемитским. Среди евреев тоже уходят в прошлое предубеждения относительно украинцев, которые были у предыдущих поколений. Все-таки украинско-еврейские отношения улучшаются. Продолжается диалог между народами и религиями, — сказал президент Украинской ассоциации иудаики.

По его словам, образование, образованность и, соответственно, просвещение — это лучший путь для того, чтобы больше узнавать друг о друге.

— Например, в Украине есть Украинская ассоциация иудаики. Есть образовательные программы, в частности магистерская программа по иудаике в Киево-Могилянской академии, программа еврейских студий в Украинском католическом университете во Львове. Есть те, кто рассказывает украинцам о евреях, еврейской культуре и религии, даже готовит специалистов в этой области.

По его мнению, Украина как государство могла бы и должна была бы способствовать развитию этих проектов, программ и центров, которые фактически созданы энтузиастами.

— Почему это нужно? Важно создавать больше программ и проектов, чтобы украинцы узнавали о разных этносах и культурах, которые исторически связаны с украинскими землями. Так произойдет еще большее объединение украинцев, а соответственно и лучшее восприятие друг друга, понимание и взаимоуважение.

Какие еще места важны для хасидов, кроме Умани

Кроме Умани, в Украине есть немало хасидских паломнических городов. Среди них — Меджибож, Вижница, Владимир, Гадяч, Сквира и другие. Это только отдельные примеры, но на самом деле таких мест, где похоронены хасидские учителя и наставники, очень много.

— Умань имеет, наверное, наиболее массовый характер среди всех хасидских паломничеств. Другие паломничества могут быть скромнее, а среди некоторых, например, может паломничества почти и не происходить или происходить значительно реже. Интересно, что украинская география тоже достаточно широкая. Это Подолье, Приднепровье, Волынь, Галичина, Буковина.

Важные для хасидов места расположены не только на территории Украины. Например, такие есть также в Польше, Беларуси и других странах.

Что известно о приезде хасидов в Умань в 2025 году

Как заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, в этом году уже более 35 тыс. хасидов приехали в Умань на празднование иудейского Нового года.

По его словам, большинство паломников приехали организованными группами, однако также были отказы во въезде в Украину. Наиболее частые причины — проблемы с документами или нарушение украинского законодательства ранее.

В Госпогранслужбе отметили, что движение хасидов наблюдается уже несколько недель, но основное количество паломников приезжало последние пять дней, пересекая границу с Европейским Союзом и Молдовой. В отдельные дни это количество могло колебаться от 4 до 11 тыс.

В начале празднования в Умани ожидается до 38 тыс. паломников-хасидов, сообщает Объединенная еврейская община Украины (ОЕОУ).

Начальник отдела коммуникаций ГУ Нацполиции в Черкасской области Зоя Вовк рассказала, что грубых нарушений правопорядка в Умани во время празднования иудейского Нового года пока не зафиксировано.

Она отметила, что из соображений безопасности не уточняется количество правоохранителей, обеспечивающих охрану общественного порядка.

Как и в прошлые годы, в Украину приехали израильские полицейские, которые помогут обеспечить порядок и безопасность хасидов в Умани.

Факты ICTV собрали символы и традиции празднования Рош ха-Шана в 2025 году.

Среди них — поедание традиционных блюд, в частности яблок с медом, что является символом сладкого Нового года.

В период Рош ха-Шана проводят религиозные обряды с рогом барана (шофар), звук которого напоминает о божественном призыве к покаянию и обновлению.

