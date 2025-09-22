На празднование Рош ха-Шана в Умань приехали более 35 тыс. хасидов-паломников
В Умань в Черкасской области на празднование иудейского Нового года приехали уже более 35 тыс. хасидов.
Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Приезд хасидов-паломников в Умань: что известно
— В большинстве паломники-хасиды приехали организованными группами. Были и отказы во въезде, — сказал Демченко.
По его словам, причинами отказа во въезде в Украину были проблемы с документами или нарушения украинского законодательства ранее.
По данным Госпогранслужбы, движение хасидов-паломников в Украину наблюдается уже несколько недель, но основное количество приезжало последние дней пять, пересекая границу с Европейским Союзом и Молдовой.
По словам Демченко, в отдельные дни их количество могло колебаться от 4 до 11 тыс.
По предварительной оценке Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ), в начале празднования в Умани ожидается до 38 тыс. паломников-хасидов.
ОЕОУ мониторит ситуацию в районе мемориального комплекса имени рабби Нахмана, куда съезжаются паломники.
Напомним, что празднование Рош ха-Шана — еврейского Нового года — начнется сегодня, 22 сентября, и продлится до вечера 24 сентября.
Источник: телемарафон