В Умань в Черкасской области на празднование иудейского Нового года приехали уже более 35 тыс. хасидов.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Приезд хасидов-паломников в Умань: что известно

— В большинстве паломники-хасиды приехали организованными группами. Были и отказы во въезде, — сказал Демченко.

По его словам, причинами отказа во въезде в Украину были проблемы с документами или нарушения украинского законодательства ранее.

По данным Госпогранслужбы, движение хасидов-паломников в Украину наблюдается уже несколько недель, но основное количество приезжало последние дней пять, пересекая границу с Европейским Союзом и Молдовой.

По словам Демченко, в отдельные дни их количество могло колебаться от 4 до 11 тыс.

По предварительной оценке Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ), в начале празднования в Умани ожидается до 38 тыс. паломников-хасидов.

ОЕОУ мониторит ситуацию в районе мемориального комплекса имени рабби Нахмана, куда съезжаются паломники.

Напомним, что празднование Рош ха-Шана — еврейского Нового года — начнется сегодня, 22 сентября, и продлится до вечера 24 сентября.

