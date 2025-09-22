Российские удары беспилотниками по мирному населению и инфраструктуре в прифронтовых районах Украины квалифицируются как преступления против человечности.

Об этом заявила Независимая международная комиссия ООН по расследованию в отношении Украины в своем докладе Совету по правам человека 22 сентября.

Комиссия ООН о дроновых атаках России

В докладе отмечается, что подразделения БпЛА российских Вооруженных сил осуществляли атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в Херсонской, Днепропетровской и Николаевской областях. Нападения охватывали населенные пункты на отрезке более 300 километров вдоль правого берега Днепра.

Кроме нападений на гражданских лиц, которые передвигались пешком или на транспорте, зафиксированы удары РФ по гражданским объектам, критической инфраструктуре и другим зданиям. Дроны также атаковали аварийно-спасательные службы, кареты скорой помощи и пожарные машины.

— Обстоятельства этих атак свидетельствуют о намерении их исполнителей убивать, калечить и уничтожать. В результате этих нападений целые общины понесли значительные повреждения и разрушения, потеряв пригодность для проживания. Базовые услуги и магазины прекратили работу. Такой террор заставляет тысячи людей бежать, — отметили в ООН.

По мнению комиссии, эти действия российских Вооруженных сил можно квалифицировать как преступления против человечности в виде насильственного перемещения населения. Комиссия намерена более подробно рассмотреть этот вопрос в будущем докладе Генеральной Ассамблее.

— Расследование атак беспилотников, а также депортаций, свидетельствуют о скоординированных и организованных действиях российских властей, направленных на дальнейший захват территорий и усиление своих позиций на подконтрольных ей землях Украины путем принудительного вытеснения местного населения, — говорится в докладе.

Комиссия добавила, что зафиксированные нарушения и связанные с ними преступления привели к невыразимым страданиям

и испытаниям для населения.

Особенно тяжелое положение у пожилых людей, которые остаются вблизи линии фронта, что делает их уязвимыми к риску дальнейших нападений.

