В понедельник, 22 сентября, несмотря на то, что в Нью-Йорке начинает работу Генеральная Ассамблея ООН, россияне осуществили новую ночную атаку на Украину.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский об атаке на Украину 22 сентября

Президент напомнил, что это уже четвертый раз, когда Россия сопровождает убийствами украинцев одно из ежегодных высших дипломатических мероприятий.

– Именно поэтому так важно, чтобы эта дипломатическая неделя стала результативной. Надо действовать, чтобы убийства и война не становились рутиной. Нужно реально сильное давление на Россию, новые совместные шаги всех в мире, кто считает, что международное право должно заработать снова, – подчеркнул Зеленский.

Он призвал Европу, США, страны Большой семерки и двадцатки, как всех, кто имеет реальное влияние на Россию, положить этому конец благодаря новым сильным санкциям, политическому давлению и привлечению россиян к ответственности за войну.

Что известно об атаке на Украину 22 сентября

Владимир Зеленский отметил, что спасатели продолжают искать людей и разбирать завалы после атаки на Украину 22 сентября.

Так, в Запорожье россияне запустили управляемые авиабомбы по гражданской инфраструктуре, обычным домам.

– Повреждено 15 многоэтажных и 10 частных домов. На данный момент известно о трех погибших людях. Мои соболезнования родным и близким, – добавил президент.

Кроме того, он подсчитал, что под ударами более 140 дронов ночью также оказались Донецкая, Днепровская, Сумская, Херсонская, Киевская и Харьковская области.

Зеленский рассказал, что в Сумах повреждено предприятие, производящее хлеб, детский сад и школа. Также есть раненый человек. Между тем в Малотарановке в Донецкой области разрушена обычная школа.

Напомним, Зеленский анонсировал неделю дипломатии на Генассамблее ООН и встречу с Трампом.

