В Умань у Черкаській області на святкування іудейського Нового року приїхали вже понад 35 тис. хасидів.

Про це повідомив представник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Приїзд хасидів-паломників до Умані: що відомо

– Більшість паломників-хасидів приїхали організованими групами. Були й відмови у в’їзді, – сказав Демченко.

За його словами, причинами відмови у в’їзді в Україну були проблеми з документами або порушення українського законодавства раніше.

За даними Держприкордонслужби, рух хасидів-паломників в Україну спостерігається вже кілька тижнів, але основна кількість приїжджала останні п’ять днів, перетинаючи кордон з Європейським Союзом і Молдовою.

За словами Демченка, в окремі дні їх кількість могла коливатися від 4 до 11 тис.

За попередньою оцінкою Об’єднаної єврейської общіни України (ОЄОУ), на початку святкування в Умані очікується до 38 тис. паломників-хасидів.

ОЄОУ моніторить ситуацію в районі меморіального комплексу імені раббі Нахмана, куди з’їжджаються паломники.

Нагадаємо, що святкування Рош га-Шана – єврейського Нового року розпочнеться сьогодні, 22 вересня, і триватиме до вечора 24 вересня.

