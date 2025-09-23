За минувшие сутки на фронте произошло 179 боевых столкновений.

Такие данные 23 сентября обнародовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Больше о том, где идут бои в Украине и какая ситуация сейчас, смотрите на картах боевых действий.

Карты боевых действий в Украине на 23 сентября 2025

Ситуация в Украине на 23 сентября 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 11 боевых столкновений.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили 12 атак противника в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Красного Первого, Западного и в сторону Одрадного и Кутьковки.

На Купянском направлении произошло четыре атаки оккупантов в районах Купянска, Кондрашовки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 20 раз, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Ольговка, Новоегоровка, Грековка, Среднее, Колодцы, Ставки, Шандриголово, Новомихайловка, Дерилово, Торское, Заречное и в сторону Степного.

На Северском направлении наши защитники отбили семь штурмов оккупационных войск вблизи Серебрянки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районе Майского и в сторону Ступочек.

На Торецком направлении враг осуществил 17 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Бересток, Екатериновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Щербиновка, Полтавка и в направлении Степановки.

На Покровском направлении произошло 58 боестолкновений в районах населенных пунктов Никаноровка, Золотой Колодец, Родинское, Червоный Лиман, Новоэкономичное, Миролюбовка, Проминь, Вольное, Мирноград, Зверово, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 31 попытку врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Филия, Сичневе, Шевченко, Сосновка, Новоивановка, Терновое, Мирное, Березовое, Новогригоровка, Новониколаевка и в сторону Ивановки.

На Гуляйпольском направлении противник трижды атаковал вблизи Полтавки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 23 сентября 2025

личного состава – около 1 103 580 (+1010) человек;

танков – 11 199 (+5);

боевых бронированных машин – 23 282;

артиллерийских систем – 33 052 (+53);

РСЗО – 1 495 (+2);

средств ПВО – 1 218;

самолетов – 424 (+2);

вертолетов – 345 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 62 486 (+485);

крылатых ракет – 3 747;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 62 486 (+123);

специальной техники – 3 969.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 308-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

