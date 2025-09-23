На Запорожской АЭС произошел десятый блэкаут с момента захвата станции россиянами.

23 сентября 2025 года в 16:56 была отключена последняя линия электропередачи, через которую Запорожская АЭС получала питание от украинской энергосистемы.

Об этом сообщает Энергоатом.

Десятый блэкаут на ЗАЭС: каковы могут быть последствия

— В связи с полным блэкаутом, ЗАЭС перешла на питание собственных нужд от дизельгенераторов. Это является серьезным нарушением условий нормальной эксплуатации станции и грозит развитием аварии, — отметили в Энергоатоме.

Отмечается, что пребывание ЗАЭС под нелегитимным руководством РФ создает угрозу ядерной и радиационной безопасности крупнейшего атомного объекта Европы.

В Энергоатоме подчеркивают, что безответственные действия россиян могут иметь катастрофические последствия для всего мира.

— В результате отключения высоковольтной линии, питающей временно оккупированную Запорожскую АЭС, станция потеряла питание собственных нужд от украинской энергосистемы. Аварийно-восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью, — сообщили в Укрэнерго.

Станцию необходимо как можно быстрее вернуть под контроль ее единственного легитимного оператора — Энергоатома, чтобы предотвратить радиационную и ядерную катастрофу.

Во время российской оккупации ЗАЭС, которая является крупнейшей атомной станцией Европы, неоднократно оставалась без электроснабжения из-за российских обстрелов.

