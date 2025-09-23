На Запорізькій АЕС стався десятий блекаут від моменту захоплення станції росіянами.

23 вересня 2025 року о 16:56 була відключена остання лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми.

Про це повідомляє Енергоатом.

Десятий блекаут на ЗАЕС: які можуть бути наслідки

– У зв’язку із повним блекаутом, ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. Це є важким порушенням умов нормальної експлуатації станції й загрожує розвитком аварії, – зазначили в Енергоатомі.

Зазначається, що перебування ЗАЕС під нелегітимним керівництвом РФ створює загрозу ядерній та радіаційній безпеці найбільшого атомного об’єкту Європи.

В Енергоатомі наголошують, що безвідповідальні дії росіян можуть мати катастрофічні наслідки для всього світу.

– Внаслідок відключення високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, станція втратила живлення власних потреб від української енергосистеми. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація, – повідомили в Укренерго.

Станцію необхідно якнайшвидше повернути під контроль її єдиного легітимного оператора – Енергоатома, аби запобігти радіаційній та ядерній катастрофі.

Під час російської окупації ЗАЕС, що є найбільшою атомною станцією Європи, неодноразово залишалася без електропостачання через російські обстріли.

