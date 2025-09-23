На Запорізькій АЕС – десятий блекаут від початку окупації: чим це загрожує
На Запорізькій АЕС стався десятий блекаут від моменту захоплення станції росіянами.
23 вересня 2025 року о 16:56 була відключена остання лінія електропередачі, через яку Запорізька АЕС отримувала живлення від української енергосистеми.
Про це повідомляє Енергоатом.
Десятий блекаут на ЗАЕС: які можуть бути наслідки
– У зв’язку із повним блекаутом, ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизельгенераторів. Це є важким порушенням умов нормальної експлуатації станції й загрожує розвитком аварії, – зазначили в Енергоатомі.
Зазначається, що перебування ЗАЕС під нелегітимним керівництвом РФ створює загрозу ядерній та радіаційній безпеці найбільшого атомного об’єкту Європи.
В Енергоатомі наголошують, що безвідповідальні дії росіян можуть мати катастрофічні наслідки для всього світу.
– Внаслідок відключення високовольтної лінії, що живить тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, станція втратила живлення власних потреб від української енергосистеми. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація, – повідомили в Укренерго.
Станцію необхідно якнайшвидше повернути під контроль її єдиного легітимного оператора – Енергоатома, аби запобігти радіаційній та ядерній катастрофі.
Під час російської окупації ЗАЕС, що є найбільшою атомною станцією Європи, неодноразово залишалася без електропостачання через російські обстріли.