На пороге осень, и с постепенным снижением температуры воздуха, особенно с ожидаемым похолоданием с середины недели, украинские города активно готовятся к началу отопительного сезона. Запорожье не является исключением.

Факты ICTV выясняли, когда начнется отопительный сезон в Запорожье в 2025 году и насколько город готов к подаче тепла.

Как проходит подготовка к отопительному сезону 2025-2026 в Запорожье

В Запорожье приближается к завершению подготовка к отопительному сезону 2025/2026. Как сообщает Запорожский городской совет, в рамках подготовки отремонтировано более тысячи систем теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения, а также обновлено 146 кровель.

Подготовка учебных заведений позволит школам, детским садам и больницам работать в стабильных условиях в течение отопительного сезона.

Концерн Городские тепловые сети готов почти полностью. Подготовлено 49 котельных и 11 центральных тепловых пунктов, а также заменено почти 4 км теплосетей, что обеспечит эффективное и бесперебойное отопление города.

Городские тепловые сети в Facebook сообщили, что в одной из котельных установили современные энергоэффективные насосы Grundfos:

Два новых насоса выполняют работу трех старых агрегатов.

Это позволит сэкономить около 100 кВт электроэнергии каждый час — более 350 тысяч кВт/ч за сезон.

Оборудование передали городу в рамках международной технической помощи от USAID.

В ближайшее время здесь также заработает когенерационная установка TEDOM мощностью 2,3 МВт, которая обеспечит автономную работу котельной в случае отключения электроснабжения.

Параллельно продолжается обновление теплосетей города:

заменяют изношенные участки трубопроводов;

устанавливают новую запорную арматуру;

устраивают дополнительные задвижки для быстрого восстановления теплоснабжения в случае аварий.

Отопительный сезон в Запорожье: дата

Правила начала отопительного сезона регулируются законодательством Украины, а именно в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины № 830 от 21.08.2019 г.

Согласно этим правилам, решение о начале и окончании отопительного сезона принимают органы местного самоуправления (городские советы или другие соответствующие органы). Это решение принимается с учетом климатических условий региона.

Официальным критерием для начала отопительного сезона является снижение среднесуточной температуры наружного воздуха до +8°C или ниже в течение трех суток подряд.

Это правило касается подключения к централизованному отоплению объектов социальной сферы (больницы, школы, детские сады) и жилого фонда. В первую очередь тепло подают именно в социальные объекты, а затем — в жилые дома.

Итак, дата начала отопительного сезона в Запорожье 2025-2026 зависит от конкретного решения городского совета, который руководствуется не только постановлением, но и реальными погодными условиями и готовностью тепловых сетей.

