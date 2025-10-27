С наступлением осени температура воздуха постепенно снижается, утра и вечера становятся холодными, поэтому органы местного самоуправления готовятся к включению отопления в жилых домах и учреждениях социальной сферы.

Когда начнется отопительный сезон в Киеве в 2025 году и что известно о подготовке к нему, читайте в нашем материале.

Что говорят в Минэнерго о старте отопительного сезона

Отопительный сезон для бытовых потребителей в Украине может начаться уже в ближайшие дни из-за снижения температуры. В то же время российские обстрелы за последние два месяца существенно повлияли на ожидаемо стабильное течение зимнего периода.

Об этом сообщила министр энергетики Украины Светлана Гринчук во время совместной пресс-конференции с министром энергетики Германии Вереной Райхе.

По словам Гринчук, решение о начале отопительного сезона для населения будут принимать местные органы власти, учитывая погодные условия. Она подчеркнула, что во многих регионах уже подключено отопление для социальной инфраструктуры, а на объектах критической инфраструктуры тепло подано еще раньше.

Чиновница также прокомментировала ситуацию в энергетической сфере. Она подчеркнула, что Украина входила в отопительный сезон с позитивными прогнозами — восстановленной генерацией и отремонтированными системами передачи и распределения электроэнергии. Однако серия российских ударов в течение последних двух месяцев осложнила энергетическую ситуацию.

Гринчук опровергла утверждение об отсутствии защитных сооружений для энергетических объектов, подчеркнув, что необходимые меры безопасности принимаются.

Подготовка к отопительному сезону 2025 в Киеве

Акты готовности к новому отопительному сезону выдают теплоснабжающие предприятия после проведения проверок и обследований внутридомовых систем. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По его словам, получение актов готовности является завершающим этапом подготовки, который предусматривает регламентные и ремонтные работы, выполняемые управляющими компаниями. Во время проверок теплопоставщики контролируют техническое состояние инженерных сетей и оборудования, чтобы обеспечить стабильную, безопасную и бесперебойную подачу тепла в дома киевлян.

Жилищный фонд столицы разнообразен. Есть здания, которым более 50-90 лет, с изношенными подвалами, трубопроводами и теплопунктами. В таких случаях часто возникает необходимость в комплексной замене систем.

В то же время, независимо от технического состояния или конструктивных особенностей домов, действует единое требование – полная техническая исправность сетей и оборудования. Для этого обязательны тщательные проверки и устранение выявленных неисправностей.

Чиновник подчеркнул, что до начала холодов и момента принятия решения о старте подачи тепла времени осталось немного, но его достаточно, чтобы устранить замечания теплоснабжающих организаций, если таковые еще есть.

Заместитель председателя КГГА подчеркнул, что акт готовности – это не формальность и не соревнование за показатели. Это итог проделанной работы или свидетельство ее отсутствия.

Отопительный сезон в Киеве: дата

С 3 октября начался отопительный сезон в Киеве для больниц, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, подача тепла туда осуществляется по индивидуальным заявкам учреждений.

Как утверждает мэр столицы, прежде чем принять решение об отопительном сезоне в жилых домах Киева, нужно взвесить все факторы: рациональное использование энергоносителей, нецелесообразность лишних расходов на тепло и ситуацию в энергосистеме.

По его мнению, следует учитывать не только имеющиеся температурные показатели, но и прогноз погоды. Поэтому первыми тепло получат учреждения и организации социальной сферы, подчеркнул Кличко.

Дату начала отопительного сезона в Киеве 2025-2026 будут определять органы местного самоуправления. Согласно постановлению № 830, отопление жилых домов и социальных учреждений начинают тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток подряд опускается ниже +8 °C.

То есть отслеживаются погодные условия и принимается решение о включении тепла только после подтверждения трехдневного похолодания, чтобы обеспечить комфорт в жилых домах, учреждениях образования, здравоохранения и социальной сферы. Решение органов местного самоуправления учитывает также готовность теплоснабжающих предприятий и техническое состояние сетей.

Источник : КГГА

