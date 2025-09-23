На порозі осінь, і з поступовим зниженням температури повітря, особливо з очікуваним похолоданням з середини тижня, українські міста активно готуються до початку опалювального сезону. Запоріжжя не є винятком.

Факти ICTV з’ясовували, коли розпочнеться опалювальний сезон у Запоріжжі у 2025 році та наскільки місто готове до подачі тепла.

Як триває підготовка до опалювального сезону 2025-2026 у Запоріжжі

У Запоріжжі наближається до завершення підготовка до опалювального сезону 2025/2026. Як повідомляє Запорізька міська рада, у рамках підготовки відремонтовано понад тисячу систем теплопостачання, водопостачання та електропостачання, а також оновлено 146 покрівель.

Підготовка закладів освіти дасть змогу школам, садочкам та лікарням працювати у стабільних умовах протягом опалювального сезону.

Концерн Міські теплові мережі готовий майже повністю. Підготовлено 49 котелень та 11 центральних теплових пунктів, а також замінено майже 4 км тепломереж, що забезпечить ефективне та безперебійне опалення міста.

Міські теплові мережі у Facebook повідомили, що в одній із котелень встановили сучасні енергоефективні насоси Grundfos:

Два нові насоси виконують роботу трьох старих агрегатів.

Це дасть змогу економити близько 100 кВт електроенергії щогодини — понад 350 тисяч кВт/год за сезон.

Обладнання передали місту в межах міжнародної технічної допомоги від USAID.

Найближчим часом тут також запрацює когенераційна установка TEDOM потужністю 2,3 МВт, яка забезпечить автономну роботу котельні у разі відключення електропостачання.

Паралельно триває оновлення тепломереж міста:

замінюють зношені ділянки трубопроводів;

встановлюють нову запірну арматуру;

облаштовують додаткові засувки для швидкого відновлення теплопостачання у разі аварій.

Опалювальний сезон у Запоріжжі: дата

Правила початку опалювального сезону регулюються законодавством України, а саме відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 830 від 21.08.2019 р.

Згідно з цими правилами, рішення про початок та закінчення опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування (міські ради або інші відповідні органи). Це рішення ухвалюється з урахуванням кліматичних умов регіону.

Офіційним критерієм для початку опалювального сезону є зниження середньодобової температури зовнішнього повітря до +8°C або нижче протягом трьох діб поспіль.

Це правило стосується підключення до централізованого опалення об’єктів соціальної сфери (лікарні, школи, дитячі садки) та житлового фонду. Передусім тепло подають саме в соціальні об’єкти, а потім — у житлові будинки.

Отже, дата початку опалювального сезону у Запоріжжі 2025-2026 залежить від конкретного рішення міської ради, яка керується не лише постановою, а й реальними погодними умовами та готовністю теплових мереж.

