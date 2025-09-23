На порозі осінь, і з поступовим зниженням температури повітря, особливо з очікуваним похолоданням з середини тижня, українські міста активно готуються до початку опалювального сезону. Запоріжжя не є винятком.  

Факти ICTV з’ясовували, коли розпочнеться опалювальний сезон у Запоріжжі у 2025 році та наскільки місто готове до подачі тепла. 

Як триває підготовка до опалювального сезону 2025-2026 у Запоріжжі 

У Запоріжжі наближається до завершення підготовка до опалювального сезону 2025/2026. Як повідомляє Запорізька міська рада, у рамках підготовки відремонтовано понад тисячу систем теплопостачання, водопостачання та електропостачання, а також оновлено 146 покрівель.  

Зараз дивляться

Підготовка закладів освіти дасть змогу школам, садочкам та лікарням працювати у стабільних умовах протягом опалювального сезону. 

Концерн Міські теплові мережі готовий майже повністю. Підготовлено 49 котелень та 11 центральних теплових пунктів, а також замінено майже 4 км тепломереж, що забезпечить ефективне та безперебійне опалення міста. 

Міські теплові мережі у Facebook повідомили, що в одній із котелень встановили сучасні енергоефективні насоси Grundfos: 

  • Два нові насоси виконують роботу трьох старих агрегатів.  
  • Це дасть змогу економити близько 100 кВт електроенергії щогодини — понад 350 тисяч кВт/год за сезон. 
  • Обладнання передали місту в межах міжнародної технічної допомоги від USAID. 

Найближчим часом тут також запрацює когенераційна установка TEDOM потужністю 2,3 МВт, яка забезпечить автономну роботу котельні у разі відключення електропостачання. 

Паралельно триває оновлення тепломереж міста: 

  • замінюють зношені ділянки трубопроводів; 
  • встановлюють нову запірну арматуру; 
  • облаштовують додаткові засувки для швидкого відновлення теплопостачання у разі аварій. 

Опалювальний сезон у Запоріжжі: дата 

Правила початку опалювального сезону регулюються законодавством України, а саме відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 830 від 21.08.2019 р. 

Згідно з цими правилами, рішення про початок та закінчення опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування (міські ради або інші відповідні органи). Це рішення ухвалюється з урахуванням кліматичних умов регіону. 

Офіційним критерієм для початку опалювального сезону є зниження середньодобової температури зовнішнього повітря до +8°C або нижче протягом трьох діб поспіль. 

Це правило стосується підключення до централізованого опалення об’єктів соціальної сфери (лікарні, школи, дитячі садки) та житлового фонду. Передусім тепло подають саме в соціальні об’єкти, а потім — у житлові будинки. 

Отже, дата початку опалювального сезону у Запоріжжі 2025-2026 залежить від конкретного рішення міської ради, яка керується не лише постановою, а й реальними погодними умовами та готовністю теплових мереж. 

Читайте також
Опалювальний сезон у Києві 2025 року: коли увімкнуть тепло в будинках
опалювальний сезон у Києві

Пов'язані теми:

ЗапоріжжяОпалення в УкраїніОпалювальний сезон
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.