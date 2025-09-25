После двух относительно теплых декад в сентябре температура воздуха ощутимо снизилась. Многих сейчас интересует один вопрос: вернется ли еще тепло и сможем ли мы насладиться традиционным бабьим летом с его солнечными и безветренными днями.

Стоит ли ожидать потепления в Украине в октябре и в ближайшее время, мы спросили у синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи.

Когда потеплеет в Украине и какие факторы будут определять погоду в ближайшее время

Как отмечает Наталья Птуха, сейчас, как мы все видим, изменились погодные условия, ведь в Украину пришла холодная воздушная масса. Завтра, 26 сентября, такую же холодную погоду будет продолжать определять антициклон, центр которого находится над югом Скандинавии. В зоне высокого атмосферного давления осадков ожидать не стоит.

К нам поступает новая порция арктического воздуха с северных направлений, поэтому ночью ожидаются заморозки. Дневная температура также будет невысокой. Немного теплее будет на юге и в Закарпатье.

В ближайшие ночи температура в Украине будет колебаться от +1° до +9°. А вот 26-го и 27 сентября, в частности в ночь на 26-е, ожидаются заморозки на поверхности почвы почти по всей территории Украины, кроме юга и Закарпатья. Также в ночное время на севере возможны кратковременные и слабые заморозки в воздухе, температура может опускаться до 0–3°.

— Несмотря на небольшую интенсивность, заморозки могут нанести вред урожаю, поэтому сейчас самое время собрать овощи с огородов, — посоветовала синоптик.

Днем температура будет подниматься до +13…+19°. В этих пределах она сохранится в течение нескольких дней до конца недели или даже следующей.

— Только 28-го и 29 сентября синоптическая ситуация немного изменится из-за увеличения облачности. Ожидается, что антициклон ослабнет, атмосферное давление несколько снизится, поэтому возможны небольшие осадки, — отметила синоптик.

28 сентября дожди прогнозируются только на севере, но они будут слабыми и преимущественно днем. А вот 29-го осадки ожидаются в большинстве регионов, кроме западных областей.

Когда увеличится облачность и пойдут осадки, заморозков уже не будет. Ночи станут теплее +4…+10°. Дневная температура, из-за облачности, может казаться ниже, ожидается +10…+15°; на Закарпатье и юге +14…+19°.

Вернется ли тепло в Украину в октябре

Как отмечает Наталья Птуха, в ближайшие 7 или даже 10 дней, тенденций к резкому изменению погоды, потеплению в Украине или сильному похолоданию не ожидается. Погода будет оставаться стабильной, поэтому ночи будут прохладными, а дневная температура будет зависеть от количества облаков.

При облачности днем может казаться немного прохладнее, а ночью заморозков на поверхности почвы не будет. В ясную погоду днем может немного прогреться, но существенных скачков температуры или жары не ожидается.

— Поэтому до конца этого месяца и даже в начале октября мы не ожидаем повышения температуры, потепления или бабьего лета, — резюмировала синоптик.

