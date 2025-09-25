Після двох відносно теплих декад у вересні температура повітря відчутно знизилася. Багатьох зараз цікавить одне питання: чи повернеться ще тепло та чи зможемо ми насолодитися традиційним бабиним літом з його сонячними та безвітряними днями.

Чи варто очікувати потепління в Україні у жовтні та найближчим часом, ми запитали у синоптикині Укргідрометцентру Наталі Птухи.

Коли потеплішає в Україні та які чинники визначатимуть погоду найближчим часом

Як зазначає Наталя Птуха, зараз, як ми всі бачимо, змінилися погодні умови, адже до України надійшла холодна повітряна маса. Завтра, 26 вересня, таку ж холодну погоду продовжуватиме визначати антициклон, центр якого розташовується над півднем Скандинавії. У полі високого атмосферного тиску опадів очікувати не варто.

Зараз дивляться

До нас надходить нова порція арктичного повітря з північних напрямків, тому вночі очікуються заморозки. Денна температура також буде невисокою. Трохи тепліше буде на півдні та на Закарпатті.

У найближчі ночі температура в Україні коливатиметься від +1° до +9°. А от 26-го та 27 вересня, зокрема в ніч на 26-те, очікуються заморозки на поверхні ґрунту майже по всій території України, окрім півдня та Закарпаття. Також у нічний час на півночі можливі короткотривалі та слабкі заморозки у повітрі, температура може опускатися до 0–3°.

– Попри невелику інтенсивність, заморозки можуть завдати шкоди врожаю, тож зараз саме час зібрати овочі з городів, – порадила синоптикиня.

Вдень температура підніматиметься до +13…+19°. У цих межах вона збережеться протягом декількох днів до кінця тижня або навіть наступного.

– Лише 28-го та 29 вересня синоптична ситуація трохи зміниться через збільшення хмарності. Очікується, що антициклон послабшає, атмосферний тиск дещо знизиться, тому можливі невеликі опади, – зазначила синоптикиня.

28 вересня дощі прогнозуються лише на півночі, але вони будуть слабкими й переважно вдень. А от 29-го опади очікуються у більшості регіонів, окрім західних областей.

Коли збільшиться хмарність і підуть опади, заморозків вже не буде. Ночі стануть теплішими +4…+10°. Денна температура, через хмарність, може здаватися нижчою, очікується +10…+15°; на Закарпатті та півдні +14…+19°.

Чи повернеться тепло в Україну у жовтні

Як зазначає Наталя Птуха, у найближчі 7 чи навіть 10 днів тенденцій до різкої зміни погоди, потепління в Україні або сильного похолодання не очікується. Погода залишатиметься досить стабільною, тож ночі будуть прохолодними, а денна температура залежатиме від кількості хмар.

За хмарності вдень може здаватися трохи прохолодніше, а вночі заморозків на поверхні ґрунту не буде. За ясної погоди вдень може трохи прогрітися, але суттєвих стрибків температури чи спеки не очікується.

– Тож до кінця цього місяця та навіть на початку жовтня, ми не очікуємо підвищення температури, потепління або бабиного літа, – резюмувала синоптикиня.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.