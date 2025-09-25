В войне против Украины Россия использует истребители Су-34 для ударов по украинским военным и для террористических атак по гражданским объектам.

Один из Су-34, который сбрасывал корректируемые авиабомбы на Запорожье, украинским защитникам удалось сбить 25 сентября.

Факты ICTV рассказывают об основных характеристиках бомбардировщика Су-34.

Су-34: что известно об истребителе-бомбардировщике

Су-34 — это российский истребитель-бомбардировщик, созданный для замены устаревшей версии военного самолета Су-27. Его разработали для более точного поражения воздушных целей и для предоставления возможности воздушным силам наносить точечные авиационные удары по наземным целям.

Отличием Су-34 от предыдущих советских самолетов было изменение входа в кабину экипажа, что теперь происходит в нише опорной передней части шасси. Также была добавлена возможность дозаправки самолета в воздухе, что дало возможность выполнять полет на дальность около 4 тыс. км.

С целью повышения устойчивости самолета и защищенности экипажа внешний корпус кабины был выполнен из бронированной оболочки из титанового сплава. Толщина брони Су-34 — 17 мм. Также кабина имеет бронированное остекление.

Первый полет Су-34-Т10В-1 состоялся 13 апреля 1990 года. Тогда, в первую очередь, он предназначался для уничтожения наземных и надводных целей, в том числе малоразмерных, подвижных, как днем, так и ночью, в любых климатических и погодных условиях. Серийное производство самолета осуществлялось на Новосибирском авиационном производственном объединении имени Чкалова.

Юрий Игнат, представитель Воздушных сил, отметил, что один такой самолет может стоить до $50 млн.

Особенности и назначение Су-34

В возможности Су-34 входит нанесение ударов по воздушным целям и по наземным мишеням, имеющим небольшую площадь.

Самолет вооружен пушкой 30 мм калибра и имеет 12 точек для несения боевой нагрузки, которая весом не должна превышать 8 т. Для применения авиационных средств поражения самолет оборудован прицельным комплексом, который позволяет осуществлять поиск и поражение целей с помощью радиолокационной системы.

То есть:

Пушечное вооружение: пушка ГШ-301 (1×30 мм)

Точек подвески: 12

Боевая нагрузка: различное вооружение на внешней подвеске (8 тыс. кг)

С помощью оптической системы Платан происходит наведение на цель ракет воздух-земля типа Х-29Л, управляемых бомб КАБ-500-Л и КАБ-1500-Л с лазерными ГСН, требующих подсветки цели.

Возможности самолета позволяют применять бомбы и ракеты номенклатуры НАТО. Модуль, выполненный в варианте подвесного контейнера, позволяет применять управляемые бомбы серии BGL, обнаруживать оптическими средствами бронированную технику на дальности до 27 км, управлять наведением лазерного канала управляемых бомб и ракет на дальности до 16 км.

Кроме использования номенклатуры боеприпасов НАТО, технологии Damocles приспособлены к применению российских боеприпасов.

Технические характеристики

Истребитель Су-34 оборудован двумя двигателями АЛ-31Ф-М1. Вес одного двигателя составляет 1 520 кг. В случае отказа одного из двигателей у пилота есть возможность совершить аварийную посадку самолета, однако два двигателя увеличивают массу самолета и он теряет легкость, которая необходима истребителям в воздушных боях.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 имеет следующие характеристики:

Экипаж: 2 человека

Двигатель: 2 × ТРДДФ АЛ-31Ф-М1

Размах крыла: 14,7 м

Площадь крыла: 62 м²

Угол стреловидности: 42°

Коэффициент удлинения крыла: 3,5

Длина: 23,3 м

Высота: 6,0 м

База шасси: 6,63 м

Колея шасси: 4,4 м

Масса пустого самолета: 22 500 кг

Нормальная взлетная масса: 38 240 кг

Максимальная взлетная масса: 45 тыс. кг

Тяга:

Максимальная: 2 × 7 670 кгс (74,6 кН)

На форсаже: 2×13 500 кгс (132,4 кН)

Степень двухконтурности: 0,571

Масса двигателя: 1 520 кг

Летные характеристики:

Дальность полета: 4 тыс. км

Практический потолок: 17 тыс. м

Боевой радиус: 1 100 км

Максимальная скорость у земли: 1 400 км/ч

Максимальная скорость на большой высоте: 1 900 км/ч (1,8 Маха)

Нагрузка на крыло:

При нормальной взлетной массе: 616 кг/м²

При максимальной взлетной массе: 725 кг/м²

Тягооснащенность:

Максимальная эксплуатационная перегрузка: +7 (или +9) G

При нормальной взлетной массе: 0,71

При максимальной взлетной массе: 0,6

