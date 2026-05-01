25 апреля беспилотники Сил обороны Украины успешно поразили несколько истребителей Су-57 и истребитель-бомбардировщик Су-34 на российском аэродроме в Челябинской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Поражены самолеты Су-57 и Су-34

Известно, что самолеты стояли на аэродроме Шагол. Степень повреждений вражеских самолетов уточняется.

Стоит отметить, что цель находилась на расстоянии около 1700 км от государственной границы Украины.

29 апреля сообщалось, что дроны ВСУ поразили российские вертолеты Ми-28 и Ми-8 в Воронежской области России. Это в 150 километрах от линии фронта. На момент поражения вертолеты как раз заправлялись топливом.

В ночь на 15 апреля Силы обороны нанесли удар по радиолокационной станции, входящей в состав зенитного ракетного комплекса С-400, в Красногорском (Запорожская область), а также по радиолокационной станции Небо-СВУ в Гвардейском (Крым).

В марте украинские дроны нанесли удар по одному из ключевых авиаремонтных заводов в Старой Руссе на территории РФ. На заводе ремонтируют и модернизируют тяжёлые транспортные самолёты, в частности Ил-76, Ил-78 и Л-410, а также авиационные двигатели типа Д-30КП, АИ-20 и другие агрегаты.

Ранее Факты ICTV рассказывали о том, что известно о многофункциональном истребителе пятого поколения Су-57.

Источник : Генштаб ВСУ

