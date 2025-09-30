США рассматривают возможность передачи крылатых ракет Tomahawk, способных уничтожать цели на дистанции до 2,5 тыс. км, Украине. Заявление об этом от вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса является серьезным стратегическим переломом.

Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

Tomahawk для Украины: какие возможные последствия для Кремля

Коваленко подчеркнул, что под потенциальным ударом в случае передачи крылатых ракет Tomahawk Украине оказывается вся европейская часть РФ – от Санкт-Петербурга до Урала.

Сейчас смотрят

– Сейчас все это под прицелом дронов и других средств. Но Tomahawk могут стать отдельной историей. Еще более уязвимыми станут нефтеперерабатывающие заводы, газовые хабы, электростанции (если Россия бьет по украинским, то симметричный ответ – очевиден) и транспортные узлы, – пояснил он.

Руководитель ЦПД добавил, что для российской экономики такие удары закончатся потерей экспортных доходов, которые невозможно компенсировать быстро, долгосрочным кризисом и ослаблением позиций на мировых рынках, а также внутренней дестабилизацией от давления элит, которые потеряют прибыль, и населения, которое столкнется с энергетическим дефицитом.

– (Президент США Дональд, – Ред.) Трамп дал понять: его терпение не безгранично. США уже показали готовность действовать жестко в Иране. Теперь Кремль рискует получить десятилетие руин в собственных тыловых регионах. Война переходит в фазу стратегического давления на Россию, – резюмировал Коваленко.

Он ожидает, что потеря даже части энергетической инфраструктуры сделает будущее РФ еще более зависимым от Китая и решений в Вашингтоне.

Что говорят о вероятной передаче Tomahawk в США

Специальный посланник по вопросам Украины генерал Кит Келлог рассказал, что президент Владимир Зеленский поднимал вопрос передачи Украине Tomahawk на встрече с Трампом на Генеральной Ассамблее ООН на прошлой неделе, однако решение пока не принято.

Так, генерал заявил на панельной дискуссии на Варшавском форуме по безопасности, что Tomahawk – это передовая ракетная система в США и, “вероятно, одна из наших высококлассных систем”.

– Не было никаких комментариев, что да, это (передача ракет Украине, – Ред.) произойдет или нет, это не произойдет. Опять же, в публичных отчетах подтверждается только, что был запрос, – отметил генерал.

По его словам, окончательное решение будет принимать только Дональд Трамп лично.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.